Naviga senza pensieri con CoopVoce EVO 30, solo 4,90€ al mese!

Se sei alla ricerca di un’offerta che unisca semplicità, flessibilità e convenienza, CoopVoce torna alla carica con EVO 30, un piano che sembra pensato per chi vuole navigare, chiamare e messaggiare senza sorprese. La prima cosa che colpisce è il prezzo: 4,90 euro al mese, costante, senza aumenti improvvisi. L’attivazione e il primo mese sono inclusi, così come la spedizione della SIM o della eSIM direttamente a casa, rendendo l’intero processo praticamente immediato e senza stress. Non ci sono vincoli, non ci sono costi nascosti: la trasparenza è uno dei punti di forza dell’offerta.

CoopVoce EVO 30: 30 Giga, minuti illimitati e zero sorprese a 4,90€

EVO 30 non è solo economica, ma anche generosa. 30 Giga alla massima velocità ti permettono di navigare, guardare video, usare app e lavorare in mobilità senza preoccuparti del traffico dati. Minuti illimitati e 1000 SMS completano il pacchetto, coprendo praticamente ogni esigenza di comunicazione. Per chi viaggia, poi, la proposta diventa ancora più interessante: tutti i Giga funzionano anche in UE e Regno Unito come se fossi in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Non serve attivare nulla di extra, tutto è incluso nel canone mensile.

La flessibilità continua anche con il tipo di SIM: puoi scegliere tra quella fisica o la comodissima eSIM, che ti permette di attivare tutto online senza nemmeno uscire di casa. E se vuoi la comodità di ricariche automatiche, CoopVoce mette a disposizione il rinnovo automatico, così non rischi mai di rimanere senza credito. Per assistenza, il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, sia tramite chat, app o telefono, garantendo supporto continuo in qualsiasi momento.

Dal punto di vista tecnico, EVO 30 si appoggia a una rete solida e affidabile: copertura garantita al 99,8% del territorio nazionale, tecnologia 4G che assicura chiamate stabili e navigazione veloce, servizio VoLTE per parlare in alta definizione anche mentre sei online, e la possibilità di usare la tua connessione come hotspot gratuito per dispositivi smart. Insomma, l’offerta non punta solo al prezzo, ma anche a un’esperienza d’uso completa, moderna e senza compromessi.

Se stai cercando una soluzione semplice, chiara e affidabile, EVO 30 di CoopVoce sembra pensata proprio per chi vuole navigare e comunicare senza pensieri, mantenendo tutto sotto controllo con costi certi e servizi efficienti. La promozione è valida fino al 23 novembre, quindi non serve pensarci troppo: la SIM o la eSIM ti aspettano, pronta a trasformare la tua connessione in un’esperienza rapida e senza intoppi, con la garanzia di un marchio solido e trasparente come CoopVoce.