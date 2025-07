CoopVoce: la promo da 150GB disponibile fino a domani

CoopVoce torna con una nuova offerta destinata a far parlare di sé: si chiama EVO 150 e punta dritta a conquistare chi è già cliente di altri operatori, entrando con forza nel gruppo delle offerte mobili top di gamma. Il prezzo è basso, il contenuto è ricco e le condizioni sono chiare fin da subito. Queste soluzioni sono sempre tra le più scelte perché garantiscono prezzi bloccati per sempre, ciò che gli utenti vogliono ogni volta che scelgono un provider.

Minuti illimitati, 1000 SMS e 150 giga ogni mese: CoopVoce non ha rivali

EVO 150 include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 150 giga in 4G ogni mese, al costo fisso di 6,90€ mensili per sempre. Non ci sono vincoli né rimodulazioni future: il prezzo resta invariato nel tempo, un aspetto sempre più raro tra le offerte attuali. La rete utilizzata è quella di TIM, garanzia di copertura ampia e buona qualità del servizio.

Il rapporto tra costo e contenuti è particolarmente aggressivo. Basta guardare alla promozione precedente di CoopVoce, quella da 200 giga a 8,90€, per rendersi conto di quanto questa nuova EVO 150 sia conveniente. Meno giga, è vero, ma a un prezzo decisamente più basso e con lo stesso livello di affidabilità.

Attivazione gratuita fino al 30 luglio 2025: domani scade tutto

Chi decide di attivare EVO 150 entro il 30 luglio 2025 non paga nulla per l’attivazione: nessun costo iniziale e possibilità di gestire tutto in autonomia tramite canali digitali o nei punti vendita Coop. L’offerta è pensata per chi vuole cambiare senza complicazioni, tenendo tutto sotto controllo con prezzi stabili e servizi inclusi.

Con EVO 150, CoopVoce alza l’asticella tra gli operatori virtuali, offrendo una proposta concreta a chi cerca tanti giga, SMS inclusi e chiamate illimitate, senza rinunciare alla trasparenza e alla qualità. I primi testimoni di tutto questo sono gli stessi utenti che già in passato hanno sottoscritto una delle offerte del celebre provider virtuale.