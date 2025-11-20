Mercedes AMG, il super SUV elettrico avvistato sulle Alpi

Il primo SUV progettato interamente da Mercedes AMG senza prendere come base un modello della casa madre è stato sorpreso durante nuovi test sulle strade di montagna. Il prototipo, ancora nascosto sotto una mimetica pesante, lascia comunque intuire proporzioni importanti e un carattere imponente. La sua struttura si basa sulla piattaforma AMG.EA, ideata per sostenere le future Mercedes-AMG elettriche ad alte prestazioni. Si tratta di un cambiamento importante per un marchio che ha costruito la sua fama sul suono inconfondibile dei V8, sostituiti qui da una spinta elettrica silenziosa ma potentissima.

Quando la vettura arriverà sul mercato dovrà misurarsi con rivali come Lotus Eletre e la Porsche Cayenne elettrica, attesa entro breve. Questo nuovo SUV rappresenta la naturale evoluzione del progetto anticipato dal concept GT XX. Ossia la super berlina elettrica che debutterà l’anno prossimo e che condivide impostazioni tecniche e capacità prestazionali.

Tecnica Mercedes AMG, scenografia sonora e una clientela da conquistare

Le indiscrezioni trapelate online indicano che il SUV adotterà lo schema tecnico della berlina. Cioè tre motori elettrici a flusso assiale sviluppati da Yasa, azienda controllata da Mercedes. Sul concept GT XX è stato introdotto un rombo artificiale diffuso da altoparlanti nascosti nei fari, insieme a cambiate simulate per richiamare la guida di un motore termico. È possibile che alcuni di questi elementi vengano trasferiti anche sul futuro SUV, anche se resta da capire quanto piaceranno ai clienti.

Le dimensioni dovrebbero collocarlo tra Mercedes EQE-SUV ed EQS-SUV, con una lunghezza vicina ai 5m e un peso elevato, ma non ai livelli estremi della Classe G elettrica. In AMG confermano che questo modello non sostituirà i SUV tradizionali, ma si aggiungerà alla gamma seguendo il motto interno “prima AMG, poi elettrico”. Per scoprire la sua forma definitiva bisognerà attendere il 2027. Quando verrà rimossa la mimetica e il primo SUV “puro” Mercedes-AMG potrà mostrare chiaramente a chi vuole davvero rivolgersi.