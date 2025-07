Motore elettrico Yasa: 738 cavalli in 13 kg di potenza pura

Yasa ha annunciato il motore elettrico con la più alta densità di potenza mai realizzata. Il prototipo sviluppato dall’azienda inglese pesa appena 13,1 kg e riesce a sprigionare 738 CV, cioè 56 cavalli per chilo, un valore più che doppio rispetto allo standard attuale di 20 CV/kg. I dati arrivano dai test condotti la scorsa settimana e parlano chiaro. Nessun materiale esotico, nessun processo di produzione segreto: solo tecnologia avanzata, ricerca metodica e la forza delle idee. Il motore, realizzato con stampa 3D, non utilizza costosi laminati in ferro-cobalto. Un dettaglio che rivela quanto la ricerca si stia orientando verso soluzioni realmente scalabili. Una versione definitiva non è ancora pronta per il mercato, ma l’eco di quanto annunciato da Yasa è già fortissimo. L’attuale record di produzione apparteneva al motore australiano Equipmake HPM-400, con 54 CV/kg, ma ora anche quel limite è stato superato.

Mercedes-AMG guarda avanti: motore Yasa per i suoi modelli?

Mercedes subito ha compreso il valore del motore Yasa. La nuova concept car AMG GT XX ha già mostrato al mondo un sistema a tre motori a flusso assiale Yasa: due posteriori e uno anteriore. Una configurazione che anticipa l’elettrico ad alte prestazioni del futuro. Non è un caso se la casa fornisca anche Ferrari, Lamborghini e AMG. Secondo le dichiarazioni del fondatore e CTO di Yasa, Tim Woolmer, questo si tratta solo dell’inizio. Una volta completato il progetto, si prevede una produzione di 50.000 unità l’anno presso lo stabilimento in Oxfordshire. La nuova generazione di motori sarà pronta per la strada. Più leggeri, più compatti, con densità di potenza tripla rispetto ai motori radiali.

Perché tutto questo entusiasmo verso il motore a flusso assiale? Perché cambia il gioco, di brutto. Oltre a essere più potente, è anche più piccolo e leggero rispetto ai motori a flusso radiale tradizionali, un motore così compatto permette trasmissioni più piccole, libertà progettuale e prestazioni superiori ed inoltre la coppia elevata e la potenza continua rendono ogni accelerazione più incisiva e ripetibile.