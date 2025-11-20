Hisense mostra le nuove friggitrici ad aria per una cucina più smart

Nel 2025 la cucina sta cambiando rapidamente, e anche le aspettative dei consumatori. Chi prepara i pasti in casa vuole ricette più sane, tempi più rapidi e strumenti che semplifichino la vita senza rinunciare al gusto. La risposta di Hisense è una nuova linea di friggitrici ad aria progettata pensando proprio a questo equilibrio: efficienza, tecnologia e alimentazione più leggera.

La gamma appena presentata include tre modelli: due friggitrici a cestello singolo, da 6,3 litri (HAF1800DCD) e 8 litri (HAF2100DCD), pensate per l’uso quotidiano o per famiglie numerose, e un modello Dual Basket da 11 litri (HAF2700DCD), ideale per chi vuole cucinare due piatti diversi nello stesso momento.

Al centro di questi prodotti c’è la Tecnologia per la Circolazione dell’Aria Calda, che permette di ottenere la croccantezza tipica della frittura utilizzando pochissimo olio o addirittura eliminandolo. Un vantaggio notevole per chi segue una dieta più attenta o semplicemente vuole ridurre grassi e calorie senza rinunciare ai sapori che ama.

Friggitrici ad aria Hisense, tutte le novità sui nuovi modelli arrivati sul mercato

I modelli a cestello singolo integrano inoltre una caratteristica esclusiva: la Tecnologia a Doppio Riscaldamento. Grazie a due resistenze, una superiore e una inferiore, il calore avvolge completamente il cibo garantendo cotture uniformi, doratura perfetta e consistenze morbide all’interno. È la soluzione ideale per ottenere risultati da “fritto professionale” anche con alimenti più difficili come pollo, verdure pastellate o prodotti surgelati.

. I modelli da 6,3 e 8 litri mettono a disposizione dieci programmi preimpostati, mentre la versione Dual Basket ne integra otto. Ma per gli appassionati di cucina c’è anche la possibilità di regolare manualmente temperatura e tempo, rendendo ogni ricetta completamente personalizzabile. Da segnalare sul modello a doppio cestello la funzione SyncServe, che sincronizza i tempi di cottura dei due comparti così da servire tutto caldo nello stesso momento.

Sul fronte della praticità quotidiana, la gamma include funzioni come lo Start Delay, la luce interna, il cestello antiaderente e un’impugnatura che rimane fredda al tatto. Caratteristiche che migliorano l’esperienza d’uso sia durante la preparazione sia nella pulizia successiva.

Le nuove friggitrici Hisense sono già disponibili presso i principali rivenditori, con prezzi che vanno da 129,99€ a 179,99€, a seconda del modello scelto.