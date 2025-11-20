Con Chat i messaggi su X diventano più sicuri

La comunicazione digitale è in continua trasformazione e X cerca di rispondere alle nuove esigenze. A tal proposito, la piattaforma ha presentato Chat, il recente aggiornamento del suo servizio di messaggistica interna. X introduce strumenti integrati per videochiamate, chiamate vocali, messaggi a scomparsa e condivisione di file. Con l’obiettivo di rendere le interazioni più complete e flessibili. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, tutti i contenuti scambiati, inclusi messaggi e documenti, sono protetti. Ciò tramite crittografia end-to-end (E2EE). Garantendo così che solo mittente e destinatario possano accedervi. Restano però esclusi i metadati, informazioni che indicano chi ha inviato o ricevuto i messaggi e i relativi tempi. Un aspetto che mantiene un margine di tracciabilità esterno.

Chat aggiorna la sicurezza dei messaggi su X

Nonostante il livello di sicurezza introdotto, la piattaforma ammette limiti. Al momento, non esiste una protezione efficace contro gli attacchi man-in-the-middle. Ovvero intrusioni in cui terzi possono intercettare le conversazioni senza che gli utenti ne siano consapevoli. In tale contesto, né il sistema né gli interlocutori potrebbero rilevare eventuali compromissioni. L’azienda prevede però strumenti futuri per verificare l’autenticità dei messaggi e confermare l’identità dei dispositivi. Elementi che potrebbero rafforzare la sicurezza delle conversazioni nel tempo.

Tra le novità vi sono i messaggi a scomparsa, concepiti per migliorare la riservatezza. Tali messaggi si eliminano automaticamente dopo un intervallo di tempo definito e non possono essere salvati dai destinatari. Ulteriormente, chi invia il messaggio può attivare un blocco degli screenshot, che segnala comunque eventuali catture della conversazione tramite un avviso. La funzionalità rappresenta un passo verso un maggiore controllo degli utenti sui propri contenuti. Integrando aspetti di privacy dinamica all’interno della piattaforma.

Chat offre anche la possibilità di modificare o eliminare i messaggi già inviati, anche se al momento la funzionalità riguarda solo il testo. L’integrazione delle note vocali è prevista in futuro, ampliando ulteriormente le modalità di comunicazione. L’aggiornamento concretizza i miglioramenti avviati nel 2023, quando X aveva introdotto per la prima volta i DM crittografati, sospesi temporaneamente a maggio per revisione.