Robot domestico o semplice messa in scena?

La discussione è ripartita dopo la diffusione di un video molto commentato. La startup cinese MindOn ha mostrato un robot domestico all’opera dentro una casa vera. O almeno così viene presentato. Nel filmato la macchina avanza tra piante, scatole e tende con movimenti sorprendentemente fluidi. Le azioni appaiono naturali e prive di incertezze visibili.

L’azienda assicura che non ci siano tagli, teleoperazioni o velocizzazioni. Questo dettaglio ha acceso molte curiosità tra appassionati e studiosi. La convinzione di trovarsi davanti a un passo decisivo è forte. La sensazione diffusa è quella di una maturità tecnica ormai vicina.

Tuttavia le immagini generano anche molti interrogativi. I movimenti del robot sembrano sempre partire da posizioni perfette. Ogni scena inizia con l’oggetto già a portata di mano. La manovra delle tende, mostrata all’inizio, parte infatti da una postura ideale. Diversi analisti considerano questi particolari indizi di una preparazione molto accurata. La gestione degli oggetti morbidi resta infatti una sfida profonda. Senza dettagli tecnici è difficile valutare il grado reale di autonomia. La casa potrebbe essere stata adattata per favorire la dimostrazione. Questa pratica è comune nelle prime fasi di sviluppo. Non è un difetto intrinseco. È un limite comprensibile. Rimane però il dubbio sulla reale prontezza del sistema.

Il ruolo di MindOn e la corsa mondiale ai robot domestici

Il protagonista del filmato è G1 di Unitree. Questa piattaforma è già impiegata in centri prestigiosi come MIT e Stanford. MindOn ha acquistato il modello per dotarlo di un proprio insieme di algoritmi. Il “cervello” aggiunto dalla startup promette coordinamento avanzato. L’obiettivo è gestire attività domestiche con complessità variabile. L’impresa è guidata da Zhou Qinqin, ingegnera con lunga esperienza in Tencent Robotics. Il suo curriculum mostra molti brevetti nel controllo dei movimenti. Le sue competenze hanno alimentato la fiducia degli investitori.

Il settore vive un momento di accelerazione globale. Figure, in California, sta testando un robot maggiordomo. La norvegese 1X Technologies continua invece a migliorare il modello NEO. Quel robot richiede ancora assistenza remota per molte attività. La competizione è vivace e molto aperta. Tutti cercano di raggiungere un equilibrio tra autonomia e sicurezza. Il video di MindOn si inserisce in questa corsa mondiale. La domanda centrale resta chiara. È davvero arrivato il momento dei robot domestici pienamente autonomi?