Ecovacs: iniziano le offerte del Black Friday, dovreste subito acquistare un DEEBOT

ECOVACS lancia le prime offerte del Black Friday, che dureranno fino alle 23:59 del 1° dicembre e prevedono sconti fino al 53% su una selezione di prodotti. I clienti potranno così acquistare i migliori modelli dell’azienda risparmiando sul prezzo iniziale di listino, ma senza dover rinunciare a nulla. Le promozioni sono disponibili da MediaWorld e Amazon fino a esaurimento delle scorte.

ECOVACS: scopriamo le offerte attive da oggi

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone è il robot aspirapolvere più avanzato dell’azienda, rappresenta un pieno upgrade sotto vari aspetti: è il primo robot con ricarica rapida PowerBoost, incorpora la tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER 2.0 (rullo con copertura in nylon ad alta densità) e la navigazione TruEdge 3.0, il tutto accompagnato da un sistema BLAST migliorato con potenza di aspirazione di 19.500 Pa e 18 litri al secondo. In tutto questo troviamo anche la prima stazione OmniCyclone senza sacchetto al mondo, dotata di un design futuristico e della tecnologia PureCyclone 2.0. Il prodotto è disponibile all’acquisto su MediaWorld (a questo link), al prezzo di 999 euro, in offerta dal listino di 1299 euro.

WINBOT W2S OMNI rappresenta un upgrade del WINBOT W2 OMNI con una migliorata capacità di pulizia degli angoli: è un robot lavavetri di ultima generazione, con navigazione TruEdge, tecnologia WIN-SLAM 4.0, protezione a 12-stadi e navigazione intelligente, che permettono di pulire in sicurezza e con qualità ogni finestra, ovviamente con il minimo sforzo da parte dell’utente. Il suo prezzo listino sarebbe di 599 euro, ma solamente per il periodo in oggetto (fino alle 23:59 del 1 dicembre), la spesa finale su Amazon (a questo link) scende a soli 549 euro.

L’ultimo prodotto in offerta da oggi, che comunque si aggiunge alla selezione ancora attiva di cui vi abbiamo parlato qui, è ECOVACS GOAT A1600, un robot tagliaerba efficiente e efficace, in grado di coprire aree molto ampie: fino a 1600 metri quadrati di superficie, senza necessità di installare alcun filo perimetrale. La navigazione si appoggia a RTK (tecnologia di posizionamento satellitare) e LiDAR (tecnologia radar), per una mappatura automatica e assolutamente precisa dell’area di interesse. Le doppie lame riescono a raggiungere una potenza di 100W, mentre la ricarica rapida facilita l’utilizzo quotidiano riducendo al massimo i tempi di inattività. Il prodotto avrebbe un prezzo di listino di 1499 euro, ma per l’occasione su Amazon (a questo link), potete acquistarlo a soli 699 euro.