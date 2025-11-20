Apple ridisegna i tempi dell’iPhone

Il 2026 potrebbe aprire un ciclo rivoluzionario per Apple. Le anticipazioni parlano di un cambio netto nelle finestre di lancio. L’azienda valuterebbe due presentazioni distinte per i nuovi iPhone. La decisione segnerebbe un passaggio strategico molto rilevante. A settembre resterebbero solo i modelli più avanzati. Parliamo di iPhone 18 Pro, Pro Max e del primo pieghevole marchiato Apple. Questi dispositivi rappresenterebbero il meglio della tecnologia disponibile.
La primavera successiva diventerebbe invece la vetrina per i modelli standard. In quella fase verrebbero presentati iPhone 18 e 18e. La finestra primaverile includerebbe anche la revisione di iPhone Air. Il posizionamento di quest’ultimo appare ancora poco definito. Apple non lo ha mai inserito nel ciclo annuale classico. Il modello è servito per sperimentare processi utili al pieghevole. Le sue vendite non hanno però superato le attese. Alcuni analisti prevedono uno slittamento della sua nuova generazione. Il successore potrebbe arrivare oltre il 2026.
Restano incerti anche i cambiamenti previsti. Le novità sembrano concentrate sul chip a 2 nm. Si parla inoltre di una batteria più efficiente. La doppia fotocamera posteriore appare meno probabile. La modifica richiederebbe un intervento profondo sull’ingegnerizzazione attuale.
La divisione tra dell’iPhone Pro e standard ridisegna la lineup
La separazione tra iPhone Pro e modelli standard non nasce oggi. Apple ha costruito questa distinzione negli ultimi anni. I dispositivi numerati hanno perso centralità innovativa. I veri salti tecnologici sono ormai concentrati sulla serie Pro. La scelta di spostare il modello base alla primavera rafforza questa direzione. Il cambiamento permetterebbe ad Apple di presidiare due stagioni cruciali. La primavera è infatti dominata dalla concorrenza Android. In particolare dagli annunci di Samsung.
Questo nuovo ritmo creerebbe dinamiche diverse in tutto il settore. Il pubblico mostra già una preferenza marcata per i Pro. I dati di vendita della serie 17 lo confermano chiaramente. I modelli base ottengono risultati migliori grazie alle promozioni. Sono dispositivi scelti da chi aggiorna lentamente. Non puntano al salto immediato. Per questi utenti la finestra di lancio non è decisiva. Il 2026 si annuncia quindi come un anno decisivo. Tutto dipenderà dalle scelte finali del gruppo.