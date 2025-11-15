iPhone 18 Pro e Pro Max, Apple punta a un retro più uniforme e armonioso

Dopo il debutto del design “bicolore” su iPhone 17 Pro, che ha diviso le opinioni degli utenti, Apple sembra pronta a rivedere nuovamente il retro dei propri smartphone premium. Secondo quanto riportato dall’insider cinese Instant Digital, il team di design di Cupertino sarebbe al lavoro su un processo di sostituzione del vetro posteriore capace di migliorare la uniformità cromatica tra le diverse superfici del dispositivo, riducendo il contrasto visivo tra vetro e alluminio.

L’obiettivo è chiaro: rendere la transizione tra i materiali meno evidente alla vista, per ottenere un aspetto più coerente e raffinato. Il problema nasce dal modo in cui vetro e metallo riflettono la luce: anche quando i colori sono apparentemente identici, la differente riflessione genera inevitabilmente una discrepanza visiva.

Design raffinato senza rinunciare alla funzionalità

Secondo le indiscrezioni, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max adotteranno questa nuova finitura nel 2026, in linea con l’approccio perfezionista tipico di Apple. Non si tratterà di una rivoluzione del design, ma di un affinamento pensato per “nascondere” le differenze di tonalità e offrire una sensazione più omogenea al tatto e alla vista.

Va ricordato che la presenza di due materiali diversi non è una scelta estetica casuale. L’uso del vetro resta fondamentale per garantire il corretto funzionamento della ricarica wireless, che non sarebbe possibile con un corpo interamente in alluminio. Per questo, Apple continua a cercare un equilibrio tra funzionalità tecnica e resa visiva, senza compromettere l’efficienza del sistema.

Nei modelli precedenti, come gli iPhone 16 Pro, il telaio era realizzato in titanio mentre il retro era completamente in vetro. Con la serie 17, l’azienda ha introdotto un design unibody in cui parte della scocca è in alluminio, spostando la linea di separazione in un’area più visibile. Questo ha reso il design più moderno ma anche più divisivo.

Con i prossimi iPhone 18 Pro, Apple mira a perfezionare questa soluzione, unendo estetica e precisione ingegneristica per raggiungere una maggiore armonia visiva tra i materiali.