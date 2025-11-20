One UI 8.5: l’update integrerà funzioni aggiuntive nella Now Bar

Con l’arrivo della prossima gamma top di Samsung, parliamo ovviamente di Galaxy S 26, la società presenterà in via del tutto ufficiale anche la nuova versione dell’interfaccia grafica proprietaria definita come One UI 8.5, che a prima vista potrebbe far sembrare si tratti di un aggiornamento minore ma che in realtà introduce tantissime novità sotto vari aspetti migliorando l’esperienza d’uso dei dispositivi con tale interfaccia grafica in modo decisamente importante.

Nonostante dunque la presentazione ufficiale sia prevista per il prossimo anno, sul web circolano già alcune versioni test tranquillamente installabili sui dispositivi in grado di supportarla, ciò ci consente di dare un’occhiata in anteprima su tutte quelle che sono le nuove funzionalità che Samsung sta provando per poi decidere se inserirle completamente all’interno del software oppure no, oggi vi portiamo alcune novità in merito alla Now Bar introdotta con la settima versione dell’interfaccia e che svolge il compito di mostrare alcune notifiche e dati in tempo reale all’interno della schermata di blocco.

Alcune funzionalità in più

Analizzando alcuni dati emersi sul web e trapelati grazie all’installazione del software su un Galaxy Z Fold 7, possiamo affermare che la feature in questione si prepara ad accogliere due nuove funzionalità definite come Audio Broadcast e Commute From Google.

Nello specifico, la prima dovrebbe consistere nella possibilità di trasmettere musica ad altri dispositivi utilizzando lo standard Bluetooth Low energy, la barra presente nella schermata di blocco dovrebbe permetterci di visualizzare in tempo reale tutti i dispositivi che stanno riproducendo l’audio che noi stiamo trasmettendo tramite il nostro smartphone Galaxy, la seconda invece, in base a quanto sappiamo grazie a Google, all’interno della barra dovrebbe mostrare degli aggiornamenti in tempo reale legati al percorso tra posto di lavoro e casa, oppure qualsiasi posto che noi scegliamo e casa nostra.

Ovviamente si tratta solo di informazioni preliminari e non per forza queste funzionalità mostrate ora poi resteranno confermate all’interno della build definitiva, sicuramente si tratta di un segnale forte ma non di una conferma.