Il declino annunciato del Mac Pro

Le voci raccolte nelle ultime settimane raccontano un cambio di strategia molto netto. Fonti interne citate da Mark Gurman suggeriscono che Apple non aggiornerà il Mac Pro nel 2026. La scelta implicherebbe almeno quattro anni senza rinnovamenti. L’ultimo modello è infatti arrivato nel 2023 con chip M2 Ultra. Questa lunga pausa lascia immaginare un destino incerto. Secondo diversi informatori, l’azienda avrebbe addirittura deciso di interrompere lo sviluppo del prodotto.
Le energie verrebbero dirottate sul Mac Studio. Le priorità del settore professionale sembrano cambiate rapidamente. Oggi il Mac Studio appare più moderno e convincente. La sua compattezza permette prestazioni elevate in uno spazio ridotto. La configurazione massima con chip M3 Ultra supera quella del Mac Pro. La differenza di età tecnologica pesa molto. Il vantaggio del Mac Pro si limita agli slot PCIe e al raffreddamento più avanzato.
Tuttavia la sua espandibilità resta limitata. La memoria è integrata nel chip e non supporta GPU dedicate. Questi limiti pesano nelle attività di montaggio, rendering e progettazione. Anche il settore dell’intelligenza artificiale richiede hardware più flessibile. La workstation di punta di Apple sembra invece ferma su un binario secondario. Diventa complesso giustificarne la presenza nel catalogo attuale. Il rapporto qualità prezzo appare sempre più sbilanciato. Alcuni professionisti guardano altrove per necessità specifiche. Il quadro complessivo lascia pochi dubbi sul cambio di rotta.
Basta con il Mac Pro. Mac Studio diventa il centro del futuro professionale
Il Mac Studio è nato per colmare un vuoto nella gamma Apple. Nel tempo ha assunto un ruolo molto più importante. Il suo formato ricorda un Mac Mini potenziato. Il rapporto tra dimensioni e prestazioni ha conquistato molti utilizzatori. Le vendite hanno mostrato una risposta incoraggiante. L’arrivo del chip M5 Ultra nel 2026 rafforzerà ulteriormente questa posizione. Le indiscrezioni parlano di un aggiornamento significativo.
L’attuale versione del Mac Pro è potente ma poco distintiva. L’esistenza del Mac Studio ha sottratto molte ragioni d’acquisto. La sovrapposizione delle due macchine crea confusione nel mercato. Apple preferisce soluzioni chiare e cataloghi essenziali. La scomparsa graduale del Mac Pro appare quindi plausibile. Il settore professionale potrebbe accogliere un’unica piattaforma di riferimento. La semplificazione faciliterebbe aggiornamenti più rapidi ed efficaci. La strategia risponde alle esigenze dei creativi e degli sviluppatori. L’attenzione si sposta verso macchine compatte, potenti e meno costose.