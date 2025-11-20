Asus

Asus ha finalmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 16 per i suoi due flagship: Zenfone 12 Ultra e ROG Phone 9. Un rollout atteso da mesi, soprattutto dai possessori del modello gaming, che chiude così il cerchio degli update sui top di gamma lanciati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. L’update, identificato dalla build 36.0810.1810.43, ha un peso di circa 1 GB e sta arrivando progressivamente in base al numero di serie dei dispositivi. Asus raccomanda — come di consueto — di effettuare un backup completo dei dati prima dell’installazione e segnala la possibilità di incompatibilità temporanee con alcune app di terze parti ancora non aggiornate per Android 16.

Android 16 su Zenfone 12 Ultra: novità e ottimizzazioni

Per quanto riguarda lo Zenfone 12 Ultra, l’aggiornamento introduce una serie di piccole ma significative migliorie mirate a migliorare la fluidità del sistema e la gestione delle gesture. Tra le novità principali spiccano:

Animazione Predictive Back, che mostra in anteprima la schermata di destinazione durante lo swipe indietro, rendendo più intuitiva la navigazione;

Un nuovo pulsante per saltare il countdown nell’avvio della registrazione schermo;

La possibilità di copiare IMEI e numero di serie con una semplice pressione prolungata, direttamente dal menù delle impostazioni di sistema.

L’interfaccia rimane quella della ZenUI 14, ma con un ritocco generale alle animazioni e una gestione energetica più efficiente, soprattutto in modalità automatica. L’azienda ha anche aggiornato i moduli di sicurezza e i framework di compatibilità con le API di Android 16, migliorando la stabilità generale e la compatibilità con le nuove app di sistema di Google.

Android 16 su ROG Phone 9: focus sul gaming e nuove funzioni

L’update è ancora più corposo per il ROG Phone 9, pensato per la community di gamer che ha reso celebre la linea ROG Mobile. Oltre alle migliorie introdotte sullo Zenfone, il nuovo firmware include un pacchetto completo di ottimizzazioni dedicate al gaming e al sistema Armoury Crate. Ecco i principali cambiamenti:

Possibilità di personalizzare la pressione prolungata del tasto Power, per aprire l’assistente digitale o altre funzioni rapide;

Fix audio Bluetooth per le chiamate vocali, risolvendo un bug segnalato da diversi utenti;

Aggiornamento dei profili di gioco, inclusi Game Profiles, AirTrigger e Macro, ottimizzati per titoli come Genshin Impact, Arena of Valor, Mobile Legends e Delta Force;

Miglioramenti alla gestione termica sotto carico prolungato e ottimizzazione del sistema di raffreddamento con monitoraggio intelligente della temperatura.

L’aggiornamento rafforza anche la compatibilità con i controller esterni e introduce una nuova interfaccia per l’hub ROG UI, con maggiore chiarezza nelle statistiche di frame rate, temperatura e consumo energetico.