Notebook ASUS da gaming con 300 euro su Amazon: il Black Friday 2025 è qui

Il consumatore oggi si ritrova a poter approfittare di uno sconto davvero di tutto rispetto su Amazon, è possibile pensare di acquistare il notebook Asus pagandolo decisamente meno del solito, approfittando della promozione che viene applicata direttamente in occasione del Black Friday 2025.
Il modello che oggi può essere vostro con un risparmio interessante è sicuramente ASUS TUF Gaming A16 (FA608UH#B0DYF198SY), trattasi di un notebook da gaming con monitor da 16 pollici di diagonale, è pur sempre un IPS LCD, ma impreziosito dalla risoluzione FullHD+, affiancata a sua volta da 165Hz di refresh rate (per godere così della massima fluidità possibile), passando anche cornici estremamente sottili che riescono a garantire una maggiore immersività per l’utente finale.
La configurazione di base prevede il processore AMD Ryzen 7 260, octa-core che comunque permette di raggiungere discrete prestazioni generali, impreziosito da 16GB di RAM, 1TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è dedicata, parliamo di un componente di ultima generazione, come la NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8GB di GDDR7. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software o grafiche.
Notebook ASUS da gaming: che sconto oggi su Amazon
La spesa per l’acquisto di questo notebook parte da 1399 euro di listino, ma fortunatamente Amazon ha giustamente pensato di abbassare il valore dell’ordine da richiedere al consumatore, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di 1099 euro. Premete questo link per l’acquisto.
La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, la quale prevede comunque garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali che gli utenti potrebbero causare durante l’utilizzo.