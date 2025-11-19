Ad
mercoledì, Novembre 19, 2025
mercoledì, Novembre 19, 2025
AmazonNewsOfferte

Notebook ASUS da gaming con 300 euro su Amazon: il Black Friday 2025 è qui

Una promozione di tutto rispetto viene applicata sul notebook ASUS da gaming con sconto imperdibile su Amazon.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Notebook ASUS da gaming con 300 euro su Amazon: il Black Friday 2025 è qui

Il consumatore oggi si ritrova a poter approfittare di uno sconto davvero di tutto rispetto su Amazon, è possibile pensare di acquistare il notebook Asus pagandolo decisamente meno del solito, approfittando della promozione che viene applicata direttamente in occasione del Black Friday 2025.

Il modello che oggi può essere vostro con un risparmio interessante è sicuramente ASUS TUF Gaming A16 (FA608UH#B0DYF198SY), trattasi di un notebook da gaming con monitor da 16 pollici di diagonale, è pur sempre un IPS LCD, ma impreziosito dalla risoluzione FullHD+, affiancata a sua volta da 165Hz di refresh rate (per godere così della massima fluidità possibile), passando anche cornici estremamente sottili che riescono a garantire una maggiore immersività per l’utente finale.

La configurazione di base prevede il processore AMD Ryzen 7 260, octa-core che comunque permette di raggiungere discrete prestazioni generali, impreziosito da 16GB di RAM, 1TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è dedicata, parliamo di un componente di ultima generazione, come la NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8GB di GDDR7. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software o grafiche.

Ricordatevi del canale Telegram @codiciscontotech, dove potete trovare le offerte Amazon e scoprire quali sono i codici sconto gratis che vi aiutano ad abbassare di molto la spesa finale da sostenere, ricevendo anche le migliori promozioni del Black Friday in esclusiva.

Notebook ASUS da gaming: che sconto oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo notebook parte da 1399 euro di listino, ma fortunatamente Amazon ha giustamente pensato di abbassare il valore dell’ordine da richiedere al consumatore, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di 1099 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Offerta
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16' Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio
    1.099,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, la quale prevede comunque garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali che gli utenti potrebbero causare durante l’utilizzo.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.