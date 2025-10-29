Kena Mobile sfida Vodafone con una promo favolosa

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di sfidare uno dei big del settore della telefonia mobile, ovvero L’operatore telefonico Vodafone. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore virtuale ha reso disponibile una nuova super offerta aperta anche da chi proviene da Vodafone. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile nota con il nome di Kena 5,99 100 GB 5G Limited Edition. Vediamo qui di seguito cosa include.

Kena Mobile sfida Vodafone con la super offerta Kena 5,99 100 GB 5G Limited Edition

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una super offerta per chi proviene dal rivale Vodafone. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 100 GB 5G Limited Edition. Quest’ultima è stata disponibile all’attivazione fino ad ora soltanto per i nuovi clienti che richiedevano la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, Fastweb, ho Mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Ora, però, sarà possibile attivare l’offerta in questione anche dai nuovi clienti che decideranno di passare provenendo dall’operatore telefonico italiano Vodafone. Si tratta di un’occasione davvero importante per questi utenti, che potranno così passare all’operatore virtuale Kena Mobile attivando sul proprio numero un’offerta eccezionale.

Con Kena 5,99 100 GB 5G Limited Edition, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle favoloso. Questo include infatti fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo dell’offerta sarà pari a soli 5,99 euro al mese. Se gli utenti decideranno di adottare il metodo di pagamento di ricarica automatica, potranno inoltre ricevere ben 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti dell’offerta.