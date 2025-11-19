Audi svela il design pensato per la Formula 1

Audi ha svelato forme e colori della monoposto di Formula 1 che correrà nella stagione 2026. La nuova Audi R26 Concept è stata mostrata presso il Brand Experience Center di Monaco e incarna tutte le ambizioni del marchio tedesco.

Sebbene si tratti di un concept, il messaggio che la casa tedesca vuole mandare è molto chiaro. L’azienda dei quattro anelli è pronta per questa nuova sfida nel motorsport e l’obiettivo è quello di vincere.

Come dichiarato da Gernot Döllner, Amministratore Delegato di Audi: “Entrando nell’élite del motorsport, Audi lancia un messaggio chiaro e ambizioso. È il prossimo capitolo nel processo di rinnovamento dell’azienda. La Formula 1 sarà un catalizzatore del cambiamento verso un’Audi più snella, veloce e innovativa”.

Audi R26 Concept permette di scoprire la livrea base che sarà utilizzata per la monoposto di Formula 1 che scenderà in pista nel 2026

L’Amministratore ha anche affermato anche che l’ingresso di Audi in Formula 1 rappresenta una sfida concreta ai propri limiti. Per arrivare a competere con i grandi nomi di questo sport servirà tempo e perseveranza ma l’obiettivo è quello di lottare per il titolo mondiale entro il 2030.

Con il lancio della Audi R26 Concept, il marchio vuole anche portare chiarezza nell’immagine delle vetture. In attesa di scoprire la livrea ufficiale che sarà svelata a gennaio, il concept incarna i nuovi valori dell’identità visiva basata su: chiarezza, tecnica, intelligenza ed emozione.

Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi, ha affermato: “Stiamo implementando un linguaggio stilistico unificato che collega ogni aspetto della nostra organizzazione. Questo rende il progetto Formula 1 un pioniere della nuova identità del marchio, che verrà in futuro estesa sia al team F1 sia ad Audi nel suo complesso”.

Le geometrie minimalisti e i tagli geometricamente precisi disegnano la R26 Concept definendo l’identità della monoposto. I colori di riferimento saranno titanio, nero carbonio e il nuovo rosso Audi e gli anelli rossi saranno un tocco esclusivo della vettura dedicata alla Formula 1.