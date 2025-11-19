Android 17 introduce Contacts Picker per limitare l’accesso ai dati sensibili

Google sta lavorando a un cambiamento importante nel modo in cui le applicazioni accedono ai contatti salvati nella rubrica. Con Android 17 potrebbe arrivare Contacts Picker, un nuovo sistema che permette di condividere solo i contatti desiderati e non l’intera rubrica. Si tratta di un passo importante per tutelare la privacy degli utenti, perché oggi concedere il permesso significa autorizzare l’app a leggere ogni informazione presente nella rubrica, anche quando non è necessario.

Nel codice dell’ultima versione Canary è già presente la struttura del nuovo strumento, pensato per mostrare una schermata dedicata da cui l’utente seleziona solo i contatti utili all’app. Il funzionamento ricorda quanto avviene con Photo Picker, dove si decide quali cartelle rendere visibili. Con questa soluzione l’app riceve solo le informazioni condivise in quel momento e non può accedere ai futuri aggiornamenti della scheda contatto.

L’utente potrebbe ad esempio scegliere di condividere un solo dato, come il numero di telefono, senza rivelare email o altri dettagli personali. Questo cambiamento riduce la quantità di informazioni in circolazione e limita l’esposizione a possibili abusi da parte di applicazioni poco trasparenti.

Android 17 punta a più privacy, ma gli sviluppatori non saranno obbligati

La nuova funzione presenta però un limite. Gli sviluppatori non saranno obbligati a implementarla. Le app potranno quindi continuare a richiedere il permesso completo, mantenendo l’approccio attuale. Google potrebbe affrontare la questione portando Contacts Picker anche sulle versioni precedenti di Android per favorire l’adozione e legando l’obbligo alle regole del Play Store.

La scelta di rendere opzionale l’adozione del sistema apre un periodo di transizione in cui conviveranno i due metodi di accesso ai contatti. La presenza del codice nella release Canary indica comunque che lo sviluppo è in fase avanzata. La funzione non è ancora attiva, ma il debutto sembra collegato all’arrivo ufficiale di Android 17 previsto nel 2026.

Se confermato, questo sistema rappresenterà uno dei miglioramenti più rilevanti del nuovo aggiornamento, perché interviene su un’area dove Android era spesso criticato. Contacts Picker potrebbe così diventare uno strumento importante per chi desidera avere un controllo più selettivo dei propri dati senza rinunciare alla comodità delle app che richiedono l’accesso ai contatti.