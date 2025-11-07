Android 17 rivoluziona l’Always-On-Display con la nuova modalità “Min Mode”

Con Android 17, Google si prepara a trasformare radicalmente l’esperienza dell’Always-On-Display (AOD). Gli sviluppatori di Mountain View stanno lavorando a una nuova modalità chiamata “Min Mode”, pensata per rendere il display sempre attivo più intelligente e interattivo. La novità, individuata all’interno del pacchetto SystemUI, permetterà alle applicazioni di mostrare interfacce ridotte ma funzionali direttamente sulla schermata AOD, mantenendo allo stesso tempo bassi i consumi energetici.
A differenza dell’attuale modalità AOD, limitata a orologio, notifiche e widget base, la nuova versione potrà ospitare app vere e proprie, adattate a un contesto minimal. Ciò significa che alcune applicazioni potranno restare visibili anche a schermo spento, mostrando informazioni utili o aggiornamenti in tempo reale. Google Maps, per esempio, potrebbe sfruttare questa funzione per fornire indicazioni di navigazione semplificate, permettendo agli utenti di risparmiare batteria senza rinunciare alla guida assistita.
Con Android 17 una nuova era per l’interazione a schermo spento
Il Min Mode non sostituirà l’Always-On-Display, ma ne rappresenterà una versione evoluta e parallela, capace di ospitare interfacce dinamiche ottimizzate per un uso energetico minimo. Il sistema analizzerà quali app erano attive prima dello spegnimento del display e ne manterrà una versione ridotta, adattata ai parametri di luminosità e frequenza di aggiornamento più bassi.
La gestione sarà completamente integrata nel sistema, permettendo a sviluppatori di terze parti di creare esperienze personalizzate per l’AOD, andando così oltre le sole app di Google.
Questa innovazione apre la strada a un nuovo modo di interagire con lo smartphone, dove lo schermo “spento” diventa in realtà una finestra viva, capace di informare e assistere senza compromettere la durata della batteria.