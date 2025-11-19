Huawei potrebbe preparare un nuovo smartphone pieghevole: ecco cosa sappiamo finora

Dopo l’arrivo del particolare Pura X, emergono nuove indiscrezioni su un possibile pieghevole in sviluppo presso Huawei. Le informazioni provengono dal leaker Digital Chat Station, figura spesso molto attiva quando si parla di anticipazioni dal mercato cinese. Secondo quanto riportato, “uno dei cinque principali produttori cinesi” avrebbe avviato i test di un nuovo modello, e la fonte ritiene che il candidato più plausibile sia proprio Huawei, anche se non viene indicata una certezza assoluta.

Le prime specifiche trapelate delineano un dispositivo con display interno da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,5 pollici, con proporzioni vicine al formato 14:10. Una configurazione che lo collocherebbe nella stessa categoria dei pieghevoli a libro, come la serie Galaxy Z Fold di Samsung o i Magic V di Honor. È interessante notare come Huawei abbia seguito una filosofia progettuale particolare negli anni passati, puntando su un unico pannello flessibile che rimaneva esposto all’esterno quando il dispositivo era chiuso. Una soluzione più economica da realizzare, ma con maggiori rischi di graffi e piccoli danni. Con il Mate X6 si è già vista una convergenza verso un design più tradizionale, allineato a quello adottato dai concorrenti.

Hardware, autonomia e prospettive future

Il nuovo modello dovrebbe essere alimentato da un chip di fascia alta, probabilmente un membro della famiglia Kirin qualora il device fosse effettivamente firmato Huawei. Le prime voci parlano inoltre di una fotocamera tele con sistema periscopico, elemento che suggerisce una particolare attenzione al comparto fotografico. Un altro dettaglio rilevante riguarda la batteria, che dovrebbe avvicinarsi ai 6.000 mAh: una capacità molto elevata per un pieghevole, categoria che solitamente deve fare i conti con spazi interni più limitati rispetto a uno smartphone tradizionale.

Al momento non circolano immagini né riferimenti ufficiali, ma la tempistica potrebbe non essere lontana. Secondo le ipotesi, il debutto potrebbe coincidere con il tradizionale evento autunnale dell’azienda, appuntamento in cui viene solitamente presentata la gamma Mate. Non è da escludere che, insieme al nuovo modello a libro, possa arrivare anche un pieghevole a conchiglia della serie Pocket.