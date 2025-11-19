Emersa una nuova indagine genetica su Hitler

Decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la figura di Adolf Hitler continua a essere al centro di studi e dibattiti. Nel dettaglio, un nuovo documentario prodotto da Channel 4, intitolato “Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”, ha riportato sotto i riflettori elementi finora poco esplorati della sua vita. Ciò è stato possibile grazie a una ricerca genetica durata quattro anni. Al centro dell’indagine c’è un frammento di stoffa che gli esperti ritengono contenere il sangue del dittatore al momento della sua morte nel 1945. La sua autenticità è stata valutata confrontandolo con il profilo genetico di un parente maschio certificato. Il quale è considerato dagli studiosi un punto cruciale per confermare la validità del materiale.

Ecco cosa è emerso dall’indagine genetica su Hitler

Le analisi hanno fornito indizi su due fronti principali. Sul piano medico, emerge una possibile mutazione nel gene PROK2, compatibile con la Kallmann syndrome. Una condizione rara che può provocare ritardo nello sviluppo puberale, bassi livelli di testosterone e, in alcuni casi, anomalie anatomiche minori. La genetista Turi King, a capo dello studio, ha spiegato che tali caratteristiche possono influenzare la percezione di sé e il comportamento sociale. Precisando però che non esiste alcuna correlazione con comportamenti violenti.

Allo stesso tempo, lo studio ha affrontato le origini familiari di Hitler, oggetto di numerose speculazioni storiche. Da oltre un secolo circolano voci secondo cui la nonna paterna del dittatore avrebbe avuto rapporti con una famiglia ebrea, dando origine a una discendenza ebraica. Il confronto del DNA con quello del parente maschio ha escluso tale ipotesi, confermando la continuità genetica lungo la linea paterna. Secondo King, se vi fosse stata una qualsiasi influenza esterna, la corrispondenza genetica non sarebbe stata possibile. Anche con tale risultato, alcuni storici sottolineano la necessità di un’ulteriore verifica indipendente.

Il documentario ha suscitato anche interrogativi sul metodo di divulgazione dei risultati. La scelta di presentare le scoperte attraverso un programma televisivo ha acceso il dibattito sulla trasparenza e sulla validità dei dati. Esperti indipendenti evidenziano come senza l’accesso completo alle sequenze genetiche e ai protocolli utilizzati sia difficile valutare la robustezza delle conclusioni. Al contempo, i ricercatori coinvolti sottolineano che il lavoro rappresenta un ulteriore tassello per comprendere tale personaggio storico.