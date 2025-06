Amazfit Balance 2 e Helio Strap: due strumenti, un’unica visione sportiva

La vera innovazione, oggi, non è solo nell’allenamento, ma anche nella gestione del recupero. Amazfit lo sa bene e risponde con una soluzione pensata per atleti e appassionati. Si tratta dello smartwatch Balance 2 e il cinturino smart Helio Strap. Più che due semplici dispositivi, rappresentano un sistema integrato che lavora insieme, sincronizzandosi attraverso l’app Zepp, senza la necessità di abbonamenti. Balance 2 è progettato per seguire ogni movimento. Grazie a 170 modalità sportive, compresi sport emergenti come HYROX, permette un tracciamento dettagliato delle prestazioni. Il display AMOLED, luminosissimo fino a 2000nits, è perfetto per gli allenamenti all’aperto. Il vetro zaffiro lo protegge da urti e graffi. La struttura in lega d’alluminio lo rende resistente ma leggero. Con una batteria che può durare fino a 21 giorni, è uno strumento affidabile anche durante lunghi periodi di allenamento.

Amazfit Balance 2 e Helio Strap: il polso invisibile che misura la tua energia

Ma non si tratta solo di numeri. Balance 2 offre mappe gratuite, supporto satellitare GNSS su doppia banda e sensori avanzati per analizzare battito, VO₂ max, stress e affaticamento. Il tutto gestito tramite Zepp OS 5, il sistema operativo più fluido mai creato da Amazfit. Tra le funzioni extra vi sono pagamenti contactless e la possibilità di scaricare mini-app per personalizzare l’esperienza d’uso.

Per chi cerca invece un dispositivo più discreto, Helio Strap è la soluzione perfetta. Senza schermo e con soli 20g di peso, è pensato per chi non vuole essere distratto durante le performance o pratica sport dove lo smartwatch non è consentito. Il cinturino monitora dati chiave come la frequenza cardiaca, la variabilità, lo stress e la qualità del sonno. La vera novità è la funzione BioCharger Energy Score. A differenza del classico Readiness Score, mostra in tempo reale il livello di energia disponibile. Ciò consente di pianificare meglio il recupero e gli allenamenti successivi. Helio Strap, con un’autonomia di 10 giorni, può essere indossato anche quando il Balance 2 è a riposo.

Amazfit propone così un sistema in grado di adattarsi a ogni esigenza. Due dispositivi che si parlano, si completano e forniscono una visione completa delle performance sportive.