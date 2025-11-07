Amazfit Balance 2: ecco il nuovo update con tante novità

Quando si tratta di dispositivi indossabili per il fitness sicuramente un nome importante è quello di Amazfit, la società infatti ha rilasciato diversi dispositivi di vario genere per accontentare un po’ tutti quanti e tra questi sicuramente spicca il dispositivo di alto livello Balance 2, il device ovviamente gode di aggiornamenti costanti e recentemente la società rilasciato un nuovo update che porta il software alla versione 3.30.0.2 disponibile da poche ore, scopriamo insieme le novità che introduce.

Tante piccole novità

Novità:

Dalle impostazioni è possibile modificare le dimensioni del testo

I contenuti multimediali, avvisi e allenamenti ora possono godere di volumi preimpostati diversi

Suonerie per avvisi, chiamate e notifiche ora possono essere scelti da un menù audio apposito

La corona ora ha nuove possibilità di interazione: una rotazione verso l’alto apre il centro notifiche, in verso opposto il centro di controllo

Migliorata l’integrazione con software di terze parti, cioè TrainingPeaks e Intervals.icu, la sincronizzazione dati così è immediata

Ski Machine è stata implementata all’interno dell’orologio per un monitoraggio più accurato degli allenamenti

Implementate nuove watchface per l’Always on Display

Ottimizzazioni:

Le performance del GPS sono state incredibilmente migliorate

BioCharge e la logica di calcolo del dispendio energetico sono state riviste e migliorate ed ora sono più precise

Feedback della vibrazione, multi-stop logic e l’algoritmo NDL sono stati tutti migliorati e anche l’interfaccia è stata rivista

gli allenamenti ora godono di una navigazione decisamente più smart grazie a waypoint migliorati, avvisi di pendenza e voce guida

L’accuratezza della cadenza è stata rivista ed ora è più precisa durante gli allenamenti su tapis roulant, sia nel valore massimo che in quello medio

La stabilità complessiva dell’intero sistema è stata migliorata

Come potete eleggere dunque si tratta di tanti piccoli miglioramenti che vanno a puntellare quelli che potevano essere i punti deboli del dispositivo, l’update è già disponibile.