OPS! Mobile Special 300 GB: 9,99€ al mese con attivazione SPID e SIM gratuita

Tra le offerte più recenti del panorama mobile virtuale, OPS! Mobile Special 300 GB si distingue per completezza e chiarezza. Al costo fisso di 9,99€ al mese per sempre, il piano mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e ben 300 giga di traffico dati in 4G. Di questi, 150 giga fanno parte del pacchetto base, mentre gli altri 150 giga vengono forniti come bonus extra direttamente dall’operatore, raddoppiando di fatto la quantità disponibile per navigare sul web, guardare video, usare i social e ascoltare musica in streaming senza pensieri.

L’offerta è dedicata esclusivamente a chi decide di portare il proprio numero in OPS! Mobile, a eccezione dei clienti Vodafone, che non possono aderire alla promozione. Tutti gli altri operatori, invece, sono inclusi: un vantaggio per chi desidera cambiare gestore mantenendo il proprio numero e accedendo a un piano stabile, con un prezzo garantito e senza rimodulazioni future.

Attivazione con SPID e consegna SIM gratuita

L’attivazione di OPS! Mobile Special 300 GB è estremamente rapida e completamente digitale, poiché si effettua solo tramite SPID, il sistema di identità digitale ormai diffuso in tutta Italia. È proprio in questo modo che si riducono nettamente i tempi per il riconoscimento e quindi per l’attivazione effettiva della promo di OPS!.

Per quanto concerne i costi iniziali, è previsto un pagamento una tantum di 9,90€ per l’attivazione, mentre la spedizione della SIM è gratuita. Una volta completata la portabilità, l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese al prezzo fisso di 9,99€, senza spese aggiuntive o clausole nascoste.

Grazie ai 300 giga complessivi, alla copertura 4G stabile e all’attivazione digitale con SPID, OPS! Mobile Special 300 GB rappresenta una delle soluzioni più interessanti tra i gestori virtuali, capace di coniugare abbondanza di dati, semplicità d’uso e trasparenza sui costi.