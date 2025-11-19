1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: 150GB a 6,99€ con primo mese scontato

Tra le nuove proposte nel mondo degli operatori virtuali italiani, 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si impone come una delle soluzioni più convenienti e bilanciate. L’offerta mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G per navigare ogni mese, il tutto su rete Vodafone, una delle infrastrutture più solide e diffuse in Italia.

Il prezzo è particolarmente interessante: 5€ per il primo mese in promozione, per poi stabilizzarsi a 6,99€ al mese per sempre a partire dal secondo mese. Non sono previste rimodulazioni né costi nascosti, e questo rende l’offerta adatta a chi desidera un piano stabile, semplice e con un prezzo fisso nel tempo.

La promozione è riservata a chi decide di portare il proprio numero in 1Mobile, senza distinzioni di provenienza: tutti i clienti di altri operatori possono aderire liberamente, a differenza di molte altre offerte che limitano la portabilità solo a determinati gestori. Chi sceglie invece di attivare un nuovo numero può comunque approfittare della stessa tariffa, pagando soltanto 5€ per la SIM, mentre per chi effettua la portabilità la scheda è gratuita.

Attivazione digitale tramite SPID e 5G già incluso

Un aspetto che distingue questa offerta è la procedura di attivazione digitale, disponibile solo tramite SPID. Si tratta di un sistema rapido e sicuro che consente di completare la sottoscrizione online in pochi minuti, senza documenti cartacei o attese. Inoltre, l’attivazione è completamente gratuita, e la SIM viene spedita a casa senza alcun costo aggiuntivo.

L’inclusione del 5G è un punto di forza non trascurabile per un gestore virtuale: grazie all’infrastruttura Vodafone, la connessione è stabile, veloce e ideale per streaming, gaming e utilizzo quotidiano delle app più pesanti.

Con 150 giga in 5G, minuti illimitati e un prezzo che parte da 5€ il primo mese, 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si conferma come una delle migliori scelte per chi cerca convenienza, semplicità e prestazioni elevate in un’unica offerta mobile.