1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: 150GB a 6,99€ con primo mese scontato

mercoledì, Novembre 19, 2025
Tra le nuove proposte nel mondo degli operatori virtuali italiani, 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si impone come una delle soluzioni più convenienti e bilanciate. L’offerta mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G per navigare ogni mese, il tutto su rete Vodafone, una delle infrastrutture più solide e diffuse in Italia.

Il prezzo è particolarmente interessante: 5€ per il primo mese in promozione, per poi stabilizzarsi a 6,99€ al mese per sempre a partire dal secondo mese. Non sono previste rimodulazioni né costi nascosti, e questo rende l’offerta adatta a chi desidera un piano stabile, semplice e con un prezzo fisso nel tempo.

La promozione è riservata a chi decide di portare il proprio numero in 1Mobile, senza distinzioni di provenienza: tutti i clienti di altri operatori possono aderire liberamente, a differenza di molte altre offerte che limitano la portabilità solo a determinati gestori. Chi sceglie invece di attivare un nuovo numero può comunque approfittare della stessa tariffa, pagando soltanto 5€ per la SIM, mentre per chi effettua la portabilità la scheda è gratuita.

Attivazione digitale tramite SPID e 5G già incluso

Un aspetto che distingue questa offerta è la procedura di attivazione digitale, disponibile solo tramite SPID. Si tratta di un sistema rapido e sicuro che consente di completare la sottoscrizione online in pochi minuti, senza documenti cartacei o attese. Inoltre, l’attivazione è completamente gratuita, e la SIM viene spedita a casa senza alcun costo aggiuntivo.

L’inclusione del 5G è un punto di forza non trascurabile per un gestore virtuale: grazie all’infrastruttura Vodafone, la connessione è stabile, veloce e ideale per streaming, gaming e utilizzo quotidiano delle app più pesanti.

Con 150 giga in 5G, minuti illimitati e un prezzo che parte da 5€ il primo mese, 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si conferma come una delle migliori scelte per chi cerca convenienza, semplicità e prestazioni elevate in un’unica offerta mobile.

