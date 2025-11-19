Tiscali Mobile 200 Giga, super promo per il Black Friday

Siamo arrivati al noto evento del Black Friday 2025 e, per questa occasione, l’operatore telefonico Tiscali ha reso disponibile una nuova proposta di rilievo. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata Tiscali Mobile 200 Giga. Come suggerisce anche il nome, quest’ultima arriva ad includere ogni mese una grande quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali, per il Black Friday 2025 arriva la nuova offerta Tiscali Mobile 200 Giga

In occasione dell’arrivo del Black Friday 2025, l’operatore telefonico Tiscali ha reso disponibile la nuova offerta mobile Tiscali Mobile 200 Giga. Secondo quanto è emerso in queste ore, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti per un periodo di tempo limitato. In particolare, gli utenti potranno attivare l’offerta dal 18 fino al 30 novembre 2025. Tutto questo ovviamente salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore telefonico.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile a basso costo davvero interessante. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno avere a disposizione un bundle davvero ricco. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati, per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri.

Si tratta dunque di un bundle piuttosto completo. Nonostante questo, l’operatore telefonico ha deciso di proporre questa offerta ad un costo per il rinnovo molto basso. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa pari a soli 5,99 euro al mese. Tiscali Mobile 200 Giga, però, non è un’offerta aperta a tutti. L’offerta in questione sarà infatti messa a disposizione per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Ricordiamo che per il momento questa offerta sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 30 novembre 2025.