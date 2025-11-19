Ad
WhatsApp sperimenta nuove funzioni per i canali

WhatsApp continua a evolversi, e questa volta sperimenta delle funzioni che riguardano le notifiche dei canali

scritto da Federica Iazzi 2 Minuti lettura
Le novità su WhatsApp che riguardano i canali

WhatsApp continua a effettuare grandi cambiamenti sulla piattaforma, cercando di avvicinarsi sempre di più al concetto di applicazione completa. Non è un mistero che ‎WhatsApp voglia evolversi, e lo fa cercando di introdurre novità che riguardano diverse sfere.

In particolare, recentemente sono state molte le funzioni pensate da WhatsApp per migliorare la piattaforma. Ad esempio, a breve verranno introdotti gli  username, per cercare di tutelare ulteriormente la sicurezza degli utenti.
Altre novità riguarderanno invece lo sviluppo di strumenti anti-truffa, in grado di aiutare gli utenti a evitare di incappare nelle truffe sempre più numerose. Ma non solo, perché a quanto pare WhatsApp starebbe lavorando a delle novità che riguarderanno i canali.

WhatsApp, cosa cambierà con la novità riguardante i canali?

L’introduzione dei canali su WhatsApp ha portato gli utenti in contatto diretto con creator, aziende e altri tipi di enti. Ciò rappresenta infatti una piccola parte di social all’interno della piattaforma, sempre più improntata verso quella direzione.

I canali sono quindi uno strumento molto potente a disposizione sia di chi crea l’informazione, sia di chi la riceve. Proprio per questo motivo WhatsApp avrebbe deciso di effettuare alcune modifiche che permettano di aiutare a gestire meglio il controllo dei canali e delle notifiche che li ricordano.

WhatsApp dovrebbe infatti introdurre un nuovo pannello di controllo per le notifiche, che sarà distinto in due categorie ben precise. La prima sezione è l’attività dei follower, in cui gli amministratori potranno visualizzare le nuove iscrizioni, o anche gli avvisi e le notifiche relative alle interazioni. La seconda sezione, invece, è dedicata interamente alle attività degli amministratori, e quindi comprende tutto ciò che viene pubblicato dagli amministratori.
Si tratta di un modo semplice e intelligente per gestire meglio il flusso di informazioni che giungono agli amministratori, tanto che i canali che presentano numeri maggiori di follower, riceveranno soltanto notifiche quando si raggiungeranno dei traguardi significativi.

 

 

