WindTre, arriva l’offerta GO 250 XS 5G Digital per il Black Friday

Siamo arrivati al noto evento di sconti ed offerte del Black Friday 2025. Per questa occasione, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibili alcune novità. Tra queste, è da poco arrivata la nuova offerta di rete mobile nota con il nome di WindTre GO 250 XS 5G Digital. Ci troviamo di fronte ad una super offerta di tipo operator attack, quindi rivolta a chi richiederà la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori rivali. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre, per il Black Friday 2025 arriva una nuova super offerta operator attack

WindTre GO 250 XS 5G Digital è la nuova offerta di rete mobile dell’operatore ed è stata annunciata in veste ufficiale per l’arrivo del Black Friday 2025. Come già accennato in apertura, si tratta di una nuova offerta di tipo operator attack, quindi è disponibile all’attivazione soltanto dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici.

L’offerta in questione, in particolare, è rivolta soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici CoopVoce, Iliad e Postemobile. Con questa offerta, comunque, i nuovi clienti di WindTre avranno a disposizione un bundle davvero sorprendente, soprattutto se si pensa al costo per il rinnovo.

Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa molto bassa pari a soli 5,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 250 GB di traffico dati per navigare con le reti di quinta generazione dell’operatore fino alla massima velocità disponibile. Oltre a questo, il bundle prevede poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

In occasione del Black Friday 2025, l’operatore ha inoltre deciso di azzerare sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. L’offerta rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del 30 novembre 2025.