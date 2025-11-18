Smart home Samsung, SmartThings raggiunge 410 milioni di utenti

Samsung ha recentemente spiegato la visione dell’azienda per le smart home. Un mercato che viene descritto come in forte crescita e su cui l’azienda punta ormai da tempo. Il cuore dell’esperienza è Samsung SmartThings, la piattaforma IoT che permette di gestire e di mettere in comunicazione tra loro più di 4.500 dispositivi di ben 380 partner.

Allo stato attuale, SmartThings conta circa 33 milioni di elettrodomestici connessi, con un aumento del 30% rispetto all’inizio dell’anno corrente. L’obiettivo è fornire ai clienti degli strumenti che consentano di automatizzare la propria casa e renderla sempre più intelligente, in grado di adattarsi alle abitudini di chi ci abita e di rispondere a esigenze sempre diverse.

SmartThings è un successo per l’azienda. Lo è stato fin da subito e non fa che crescere. A certificarlo sono i numeri registrati nel tempo. Nel 2019 contava 100 milioni di utenti, a luglio di quest’anno si è arrivati a 410 milioni. Uno dei segreti sta nella compatibilità con dispositivi connessi di produttori differenti, non solo quindi con quelli a marchio Samsung. Si affida principalmente su quattro aspetti chiave: “Ease” per semplificare la vita quotidiana, “Care” per il nucleo familiare, “Save” che permette di ottimizzare le risorse, “Secure” per proteggere gli ambienti della casa.

Samsung SmartThings continua ad avere successo tra gli utenti, ora arrivati ad oltre 400 milioni

La piattaforma pensa a tutto al posto dei suoi utenti. Invia notifiche su più dispositivi, con la TV che può ad esempio segnalare che la lavatrice ha terminato da poco il ciclo di lavaggio. Oppure, c’è la funzione “Away Mode” che si preoccupa di coordinare una serie di azioni quando si esce di casa (spegnere la TV, spegnere le luci, mandare il robot in giro per casa a pulire i pavimenti). Mentre “Quick Remote” serve per controllare gli elettrodomestici di casa in modo comodo e immediato, direttamente con lo smartphone.

Ci sono funzioni specifiche per gli ambienti della casa e anche per risparmiare come AI Energy Mode, che “studia” il modo in cui si utilizzano gli elettrodomestici smart per ottimizzare i consumi. Samsung promette un risparmio fino al 70% per le lavatrici. Ci sono anche “Family Care” e “Pet Care“. Queste due funzioni si occupano rispettivamente la prima dei propri cari e la seconda degli animali domestici. Insomma, Samsung punta sull’AI in casa, per garantire l’utilità dell’intelligenza artificiale a 360 gradi.