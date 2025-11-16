Very Mobile sorprende i nuovi clienti: con la Promo Venerdì

Very Mobile lancia una novità dedicata ai nuovi clienti. Si tratta della Promo Venerdì, un’iniziativa che permette di ottenere 5 euro di ricarica omaggio semplicemente attivando un’offerta online e richiedendo la portabilità del proprio numero. Il meccanismo è molto semplice e si basa su un codice coupon che viene generato direttamente dal sito dell’operatore.

Per ottenerlo è necessario visitare la home page di Very Mobile, scegliere una delle offerte disponibili e cliccare su “Scopri”. Una volta aperta la pagina, dopo qualche secondo o dopo aver scrollato fino in fondo e poi risalito, compare un pop-up dedicato alla promo. Nel messaggio viene mostrata un’animazione con un distributore di palline verdi con il logo Very. Toccando l’immagine, una pallina “casuale” si apre rivelando il proprio codice coupon personale.

Offerte attive, e ricariche doppie per chi sceglie la Very 5,99 Black Friday

Il codice va inserito nella sezione “Hai un codice coupon?” durante il processo di attivazione, nello step “Completa la tua offerta”, ed è valido solo entro la giornata di oggi. In più, la ricarica gratuita si applica esclusivamente alle attivazioni con portabilità. Di conseguenza chi richiede un nuovo numero non potrà utilizzarlo.

Very precisa che il coupon è unico per ogni potenziale cliente. Quindi, anche ripetendo la procedura più volte, verrà mostrato sempre lo stesso codice. L’iniziativa dovrebbe ripetersi ogni venerdì, salvo comunicazioni differenti.

Nelle stesse ore, l’operatore ha prorogato tutto il portafoglio online fino al 4 Dicembre 2025, allineando le scadenze a quanto previsto anche nei negozi. Tra le offerte più interessanti disponibili sia online che nei punti vendita c’è la nuova Very 5,99 Black Friday, che include 5G Full Speed e offre il primo rinnovo gratuito.

Very Mobile, servizio prepagato su rete WindTre, permette di navigare fino in 4G e, dal novembre 2024, anche in 5G. Le offerte con costo mensile sotto i 9,99€ prevedono il 5G fino a 30 Mbps. Invece, quelle pari o superiori includono il 5G Full Speed fino a 2 Gbps, senza limitazioni.