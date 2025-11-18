Samsung: nuovi aumenti per i chip di memoria?

Il settore hardware digitale sta attraversando un momento di particolare tensione riguardo i chip di memoria. La crescita impetuosa delle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale sta, infatti, ridisegnando priorità e disponibilità lungo l’intera filiera. Determinando così movimenti di prezzo che stanno incidendo sia sui bilanci delle aziende sia sulle strategie di approvvigionamento. All’interno di tale scenario si colloca la decisione di Samsung Electronics di aggiornare i listini dei propri chip di memoria. Ciò con aumenti che, secondo fonti vicine, arrivano fino al 60% rispetto a settembre. Il cambiamento più significativo riguarda i moduli DDR5 destinati agli ambienti server. I moduli da 32 GB, che solo due mesi fa erano disponibili a 149 dollari, hanno raggiunto a novembre quota 239. L’incremento non è uniforme, ma coinvolge l’intera gamma. Le versioni da 16 GB e da 128 GB mostrano rialzi nell’ordine del 50%. Mentre quelle da 64 GB e 96 GB superano il 30%.

Chip di memoria: Samsung si prepara a nuovi aumenti

Le proiezioni emerse per i prossimi mesi confermano l’attuale traiettoria. TrendForce prevede, infatti, per l’ultimo trimestre un ulteriore rialzo dei contratti trimestrali tra il 40% e il 50%. Ovvero oltre la media di settore del 30%. Le aziende stanno già cercando di mettersi al riparo da nuove oscillazioni, avviando negoziazioni per accordi di fornitura che arrivano fino al 2026 e al 2027.

Un contesto così fluido suggerisce che la questione non riguarderà soltanto i prezzi, ma il modo stesso in cui verranno pianificate le catene di distribuzione negli anni a venire. L’AI sta accelerando gli investimenti, comprimendo i margini di disponibilità e imponendo logiche di lungo periodo che potrebbero ridefinire il rapporto tra domanda e offerta nel mercato della memoria. In tale nuovo equilibrio, l’intera industria è chiamata a ripensare le proprie strategie. Il tutto mentre la pressione tecnologica continua a crescere. Non resta che attendere e osservare come il mercato cambierà ancora già dai prossimi mesi. Delineando scenari del tutto nuovi per l’intero settore dei chip di memoria.