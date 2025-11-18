Nubia V80 Design: arriva l’annuncio ufficiale

Il settore degli smartphone economici è spesso dominato da prodotti simili tra loro. In tale scenario, un nuovo dispositivo sembra andare contro corrente. L’arrivo del Nubia V80 Design in alcuni Paesi asiatici, infatti, rappresenta un caso particolare. Il dispositivo si colloca nella fascia più bassa del mercato, ma ha generato un’attenzione insolita. La ragione non è solo il prezzo, che in alcuni territori scende fino a 100 dollari, ma l’impatto del design scelto dall’azienda per il comparto fotografico posteriore. Il modulo, esteso per tutta la larghezza della scocca e con il flash collocato nell’angolo superiore destro, richiama, infatti, soluzioni adottate da modelli dal costo decisamente più elevato.

Nubia V80 Design attira l’attenzione: ecco i dettagli

La somiglianza ha incuriosito gli osservatori soprattutto per un dettaglio. Sul retro sono presenti tre alloggiamenti circolari, ma solo due corrispondono ad altrettanti sensori effettivi. Nubia ha, infatti, dotato il V80 Design di una fotocamera principale da 50 MP e di un secondo sensore da 2 MP dedicato alla profondità. Mentre la terza apertura ha una funzione puramente estetica. Sul fronte, la dotazione prevede invece una fotocamera da 16 MP.

Nonostante l’impostazione chiaramente entry-level, il dispositivo include alcune caratteristiche tecniche generalmente più comuni nella fascia media. Lo schermo misura 6,75 pollici, offre una risoluzione Full HD+ e lavora a 120 Hz. Mentre la luminosità di picco raggiunge i 1000 nit. Una dotazione che, almeno sulla carta, punta a elevare l’esperienza visiva rispetto agli standard abituali di questa categoria. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 22,5W, mentre il lettore di impronte digitali è collocato sul lato.

Il dispositivo è affidato al processore Unisoc T7280. Una piattaforma octa-core composta da due core Cortex-A75 da 2,2 GHz e sei Cortex-A55 da 1,8 GHz. Accompagnata dalla GPU Mali-G57 MP1. L’hardware comprende 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Mentre il software è basato su MyOS 16, costruito su Android 16. A completare l’equipaggiamento trovano posto la porta USB-C, un singolo speaker, doppio microfono e il sempre più raro jack audio da 3,5 mm. Il dispositivo è dotato anche di certificazione IP64 e include la tecnologia Linkfree. Si tratta di una funzione che utilizza il Bluetooth per consentire chiamate e messaggi a corto raggio fra dispositivi compatibili.

Il V80 Design debutta in quattro colorazioni (Midnight Black, Pale Amber, Celadon Cyan e Peach Fuzz) e con prezzi che variano sensibilmente tra i mercati. Si parla di circa 140 dollari in Malesia e circa 100 nelle Filippine. La sua presenza apre una riflessione più ampia sulle strategie adottate dai produttori nei segmenti economici, dove il design e alcune funzioni avanzate diventano strumenti per distinguersi in un’area tradizionalmente guidata dal compromesso. Un approccio che potrebbe influenzare anche le scelte future per il settore smartphone.