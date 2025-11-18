Facebook Marketplace: in arrivo un nuovo aggiornamento

Il ruolo di Facebook Marketplace è rimasto per anni quello di un servizio funzionale, ma privo di un’evoluzione sostanziale. Sembra però che le cose stiano per cambiare. Un’iniziativa di Meta punta ad introdurre una serie di aggiornamenti per rendere il servizio più moderno e orientato all’interazione sociale. Le nuove funzioni non puntano solo a rendere l’esperienza più fluida, ma mirano a costruire un ambiente in cui organizzazione, fiducia e praticità possano convivere. Il tutto grazie a strumenti intelligenti e da un’interfaccia più consapevole delle abitudini degli utenti. Tra le innovazioni più evidenti spicca l’arrivo delle Collections, uno spazio personalizzabile in cui raccogliere gli annunci ritenuti più rilevanti. Tale funzione non non solo offre la possibilità di creare raccolte tematiche, ma anche di renderle condivisibili attraverso i canali più usati del gruppo Meta. La funzione così favorisce scambi di opinioni e confronti diretti tra utenti.
Ecco le novità in arrivo per Facebook Marketplace
Meta, inoltre, sta sperimentando il Collaborative Buying. Si tratta di un’estensione pensata per semplificare la comunicazione nelle trattative. La possibilità di coinvolgere un amico nella chat con il venditore risponde alla necessità di abbreviare i tempi e ridurre le incomprensioni tipiche delle conversazioni frammentate tra più persone. A ciò si aggiunge un sistema di reazioni pubbliche agli annunci che mira a costruire una sorta di reputazione sociale degli oggetti pubblicati. Ogni interazione contribuisce, infatti, a migliorare la pertinenza dei contenuti mostrati, agevolando gli algoritmi nella selezione delle inserzioni da proporre.
Sul piano delle transazioni, il checkout è stato riprogettato. Visualizzare subito il costo totale, comprensivo di tasse e spedizione, risponde alla richiesta di trasparenza avanzata da molti utenti. Le notifiche automatiche sugli aggiornamenti dell’ordine, inoltre, permettono di seguire il percorso dell’acquisto senza dover verificare manualmente lo stato della spedizione.
Non manca l’integrazione di Meta AI, ormai elemento cardine dei servizi della società. Nelle conversazioni con i venditori viene introdotto un pulsante dedicato alle domande suggerite. Un supporto pensato per chiarire rapidamente gli aspetti più comuni o tecnici dell’annuncio. Nei test è presente anche uno strumento specifico per le inserzioni automobilistiche, progettato per raccogliere informazioni su caratteristiche meccaniche, sicurezza, recensioni e stime economiche.
Tali novità, attualmente in distribuzione, delineano una prospettiva in cui il Marketplace non è più soltanto un archivio di annunci, ma un ambiente guidato da intelligenza artificiale, partecipazione sociale e maggiore efficienza operativa. Meta promette ulteriori interventi nel corso del 2026, confermando la volontà di trasformare la piattaforma in un punto di riferimento.