Energia 2025: UE riduce emissioni e costi, solare supera gas

Negli ultimi anni, parlare di energia in Europa non significa più solo contare bollette o protestare per i rincari: oggi significa guardare a numeri, strategie e obiettivi che segnano un vero cambiamento. La Commissione Europea ha appena pubblicato due report fondamentali, il State of the Energy Union 2025 e il Climate Action Progress Report 2025, che raccontano con chiarezza dove siamo arrivati e dove dobbiamo ancora correre. Ridurre le emissioni e rendere l’UE meno dipendente dai combustibili fossili non è più un obiettivo astratto: è una priorità concreta, che unisce scelte politiche, investimenti massicci e tecnologie innovative.

L’Europa accelera sulla rivoluzione verde: il solare guida l’energia UE

Nel 2024 l’Unione ha ridotto le emissioni di gas serra del 2,5% rispetto all’anno precedente. Non sembra un numero enorme, ma se lo si inserisce nel contesto dei target 2030 diventa chiaro quanto il percorso sia definito: ridurre i GHG del 55% rispetto al 1990 e arrivare al 42,5% di energia rinnovabile nel mix. L’UE cresce economicamente, con il PIL in aumento del 71% negli ultimi decenni, senza aumentare le emissioni: un chiaro segnale che crescita e sostenibilità possono andare di pari passo.

Dal lato delle rinnovabili, i progressi sono concreti e visibili. Nel 2024 sono stati installati 77 GW aggiuntivi: 65,5 GW di fotovoltaico e 12,9 GW di eolico. A giugno 2025, per la prima volta, il solare è diventato la principale fonte di energia elettrica dell’Unione. E i consumi finali di energia sono scesi del 3% rispetto al 2022, segno che efficienza e innovazione stanno portando risultati reali.

Il problema, ovviamente, non riguarda solo l’energia verde: restano centrali i prezzi per famiglie e imprese. L’Italia, ad esempio, ha visto i costi dell’elettricità calare dell’11%, grazie a una riduzione del 24% della componente di fornitura, ma il gas continua a pesare più della media UE, con prezzi più alti del 16%. Nel contempo, la produzione elettrica domestica è ormai quasi metà rinnovabile (49,4%) e metà fossile, con un mix che unisce solare, eolico, idroelettrico e biomasse.

Dietro queste cifre c’è un messaggio chiaro: l’Europa punta a un futuro in cui sicurezza energetica, decarbonizzazione e accessibilità dei prezzi siano intrecciate. La strada è lunga, gli investimenti stimati tra il 2031 e il 2040 superano i 695 miliardi di euro l’anno, ma il traguardo è ambizioso e realistico. Ridurre la dipendenza dal gas russo, spingere sul solare e sull’eolico e contenere i costi senza sacrificare crescita ed economia: questo è il cuore della strategia europea.

In sostanza, non si tratta solo di numeri o bollette: è un cambiamento tangibile, che tocca la vita di tutti, dall’energia che usiamo in casa alle scelte industriali, passando per la tutela del clima e il futuro delle generazioni a venire. L’Europa sta costruendo un percorso dove innovazione e sostenibilità non sono alternative, ma due facce della stessa moneta.