Google integra Deep Research in NotebookLM e cambia il modo di cercare informazioni

Google ha annunciato una nuova evoluzione di NotebookLM, il suo spazio dedicato alla ricerca personale. Il servizio integra ora Deep Research, l’agente più avanzato della famiglia Gemini. La funzione arriverà a tutti gli utenti in pochi giorni e promette di rendere l’analisi dei materiali più immediata. Con questa integrazione si potrà porre una domanda e scegliere un approccio rapido oppure più analitico. La modalità veloce fornirà un quadro sintetico. Quella approfondita genererà un piano strutturato e permetterà di aggiungere documenti anche durante l’elaborazione. Il risultato sarà un documento ricco di citazioni pronte da consultare nel proprio taccuino. Tutto avverrà senza dover spostare file tra strumenti diversi, un dettaglio che semplifica molto il lavoro quotidiano.

Deep Research lavora in background e produce contenuti più ordinati rispetto alle versioni precedenti. Le informazioni raccolte vengono presentate in modo utile per chi studia o prepara materiali complessi. Google ha scelto di mantenere un’interfaccia familiare per permettere anche ai nuovi utenti di adattarsi senza difficoltà.

Google amplia i formati supportati e rende NotebookLM più versatile

L’aggiornamento però non porta solo funzioni legate all’intelligenza artificiale. Google ha ampliato la compatibilità dei file e ha introdotto modalità che rendono NotebookLM un sistema più completo. Ora si potranno collegare tabelle di GoogleSheets per ottenere analisi sui dati presenti nei fogli, sarà possibile inserire documenti Word senza doverli convertire, si potranno usare PDF e altri file da Drive tramite un semplice link, superando il limite del caricamento manuale. La gestione dei materiali diventa così più naturale e più vicina al lavoro quotidiano.

Insomma, NotebookLM diventa uno strumento capace di affiancare sia studenti sia professionisti che lavorano su documenti complessi. La presenza di Deep Research porta una visione più lunga nelle ricerche. L’utente non riceve solo un riassunto, ma un percorso completo che suggerisce direzioni, integra fonti e costruisce collegamenti. La reazione iniziale del pubblico online è stata positiva, soprattutto per la possibilità di interrogare documenti già archiviati senza passare da funzioni esterne. L’arrivo di una simile opzione segna così un passaggio importante nella strategia di Google, che punta a rendere l’intelligenza artificiale uno strumento integrato e non un accessorio separato.