TVR: in fase di preparazione il grande ritorno della Griffith

Il noto marchio di automobili a tiratura limitata inglese TVR sta per tornare, il merito va tutto ad una acquisizione di mercato effettuata dalla nota società Charge Holdings, la quale è già abbastanza conosciuta per attività di questo genere che riguardano nello specifico lo sviluppo di automobili e il revival di modelli classici, un esempio infatti è stato il rilascio della Ford mustang del 1967 in chiave completamente moderna, non a caso questa novità è stata accompagnata dall’indiscrezione di un possibile grande ritorno dopo numerosi tentativi falliti della TVR Griffith, l’automobile tanto discussa, infatti, forse potrebbe finalmente vedere la luce.

Un’attesa lunghissima e sofferta

Una volta completata l’acquisizione, la società non ha perso tempo e annunciato di aver dato seguito lo sviluppo della vettura, il cui rilascio è programmato in più step, nello specifico verrà completato il progetto legato alla versione termica che monterà un V8 Ford Coyote da 5.0 litri, messo a punto da Cosworth per raggiungere i 500 CV come previsto dai concept rilasciati nel 2017, Nello specifico, la società sottolineato come si impegnerà a mantenere invariato lo standard caratteristico dell’azienda inglese senza però dimenticare il lato evoluto e digitale proprio dei giorni nostri, non a caso l’azienda ha affermato che una volta completato lo sviluppo della versione termica si concentrerà anche sulle varianti elettriche.

La sfida più importante è che l’azienda dovrà affrontare riguarda però il telaio, nel progetto iniziale mostrato nel 2017 quest’ultimo si basava sul concept di tecnologia iStream sviluppata da Gordon Murray, quest’ultimo però attualmente è detenuto completamente da Foreseven, di conseguenza la società dovrà comprendere se gettarsi a capofitto in un modello sviluppato totalmente da zero oppure sfruttarne uno già esistente, nonostante questo intoppo però le intenzioni sembrano decisamente serie e strutturate al punto da lasciar sperare che il noto marchio possa tornare a dire la sua in un mercato profondamente cambiato rispetto al passato.