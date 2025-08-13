Hacking e Sicurezza InformaticaIntelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Gemini viene sfruttato per accessi indesiderati alle smart home

Di recente, un semplice invito sul calendario può dare accesso alle smart home di tutti gli utenti con Gemini. Come difendersi?

scritto da Margareth Galletta
Gemini

Di recente, un gruppo di ricercatori provenienti dall’Università di Tel Aviv, dal Techion e dalla società SafeBreach ha mostrato come Google Gemini può essere manipolato con un semplice invito al calendario digitale. Tale metodo di attacco, silenzioso e poco appariscente, sfrutta una vulnerabilità nella modalità di interpretazione del linguaggio da parte del modello AI, mettendo a rischio i dispositivi smart home ed anche la privacy degli utenti. Al centro dell’attacco c’è un meccanismo all’apparenza innocuo. Ovvero un evento inserito in Google Calendar contiene istruzioni nascoste che Gemini è indotto a eseguire in automatico. Quando l’utente chiede all’intelligenza artificiale di riepilogare gli appuntamenti della settimana, il modello AI interpreta e applica comandi nascosti. Tra cui accendere o spegnere luci, aprire finestre, avviare chiamate Zoom o controllare la caldaia.

Gemini controllato da un invito al calendario: ecco i dettagli

Lo studio, Invitation Is All You Need, analizza quattordici diversi scenari di abuso. I quali coinvolgono l’app web e mobile di Gemini. La portata degli attacchi varia dal controllo remoto dei dispositivi domestici alla sottrazione di dati sensibili da eventi, email e documenti condivisi. Il vero problema è che tali attacchi non sfruttano errori o vulnerabilità software. Si fondano sulla capacità del modello AI di eseguire comandi nascosti all’interno di testi apparentemente legittimi.

Google è stata subito avvertita di quanto accaduto. A tal proposito, l’azienda ha lavorato insieme ai ricercatori per sviluppare contromisure. Inoltre, ha implementato classificatori rapidi per riconoscere comandi sospetti e una gestione più rigida degli URL potenzialmente pericolosi. Infine, vengono inserite anche conferme esplicite all’utente per azioni sensibili come l’apertura di link o il controllo di dispositivi smart. Nonostante tali interventi, gli esperti sottolineano come gran parte degli scenari analizzati presenti ancora rischi critici.

Quanto accaduto evidenzia quanto sia fondamentale rivedere con attenzione i permessi concessi agli assistenti virtuali, limitare l’integrazione tra AI e dispositivi domestici. Oltre che disattivare automatismi non indispensabili o non verificati e mantenere i propri sistemi sempre aggiornati.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.