Il ritorno di Philips nel mercato mobile con Pad Air

Il mercato indiano attira sempre più aziende grazie alla crescita costante e alla forte richiesta di dispositivi accessibili. In questo scenario Philips torna a far parlare di sé, anche se in modo indiretto. I diritti commerciali del marchio, infatti, sono finiti nelle mani della società locale Zanotel, che li utilizzerà per lanciare una nuova linea di prodotti tecnologici destinati al grande pubblico. La strategia punta a sfruttare il valore storico del brand, pur delegando sviluppo e produzione a realtà esterne.

Le prime informazioni riguardano un tablet pronto a debuttare nel Paese e forse in altri mercati emergenti. La novità è stata anticipata dall’insider Paras Guglani, che ha diffuso su X caratteristiche tecniche e dettagli preliminari. Il dispositivo prenderà il nome di Philips Pad Air e offrirà specifiche pensate per utenti attenti al prezzo. Non ci sarà quindi un approccio prestazionale, ma una proposta equilibrata per l’uso quotidiano. Il lancio sarebbe previsto nel primo trimestre del 2026, periodo scelto per sfruttare una domanda molto vivace. L’operazione sembra parte di un ritorno più ampio, che potrebbe includere anche smartphone, smartwatch e laptop nel corso del prossimo anno.

Philips Pad Air e i nuovi piani per il 2026

Il tablet adotterà un SoC Unisoc T606, soluzione economica ma adeguata per attività leggere. Il display avrà risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, scelta che migliora la fluidità durante la navigazione. La dotazione comprende 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quantità sufficiente per app, contenuti multimediali e studio. La batteria sarà da 7.000 mAh, con ricarica rapida a 18 watt.

Il produttore punta quindi su autonomia e prezzo competitivo, elementi centrali nel mercato indiano. L’arrivo del tablet rappresenta una sorta di ritorno alle origini per Philips, che già negli anni 200 aveva presentato alcuni telefoni a marchio proprio. La compagnia tentò poi un nuovo ingresso nel settore nel 2021, ma quelle iniziative non ebbero seguito. Ora la scelta di affidarsi a Zanotel potrebbe garantire una presenza più solida, soprattutto in una fascia di mercato molto sensibile ai costi. Le prossime settimane diranno se questa strategia riuscirà a riportare stabilmente il nome Philips nel segmento mobile mondiale.