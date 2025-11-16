Dyson V10 Absolute con uno sconto FOLLE di 150 euro su Amazon

Migliaia e migliaia di persone ogni anno in Italia sperano di poter acquistare un aspirapolvere Dyson, brand iconico del settore, ritenuto la Apple delle pulizie di casa, capace periodicamente di lanciare sul mercato prodotti dalla qualità superiore al normale, anche in termini di potenza di aspirazione. Oggi Amazon apre le porte del proprio e-commerce a tutti quegli utenti che stavano aspettando il momento giusto con uno sconto imperdibile sul Dyson V10 Absolute.

Il modello che è attualmente disponibile in promozione è stato lanciato qualche anno fa, generazione successiva all’iconico V8, viene proposto in varie versioni, più che altro differenziate dal quantitativo di accessori che gli utenti possono effettivamente trovare inclusi in confezione. La variante Absolute la possiamo ritenere la più completa in assoluto, al suo interno si possono trovare, oltre alla spazzola Motorbar, anche quella a rullo morbido, la mini turbo e la spazzola multifunzione, che si aggiungono all’adattatore per angoli nascosti e la bocchetta a lancia.

A differenza di altri prodotti, commercializzati con una vera e propria base da appoggiare per terra, il Dyson V10 Absolute ha solamente una stazione di ricarica a parete, mentre in confezione è comunque possibile trovare il caricatore per il collegamento alla presa a muro.

Dyson V10 Absolute, il prezzo Amazon è da urlo

Spendere poco per l’acquisto di un Dyson V10 Absolute è davvero possibile, l’utente oggi si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro nettamente inferiore alle aspettative: basteranno 349 euro per il suo acquisto, contro i 499 euro previsti in origine di listino (circa il 30% di sconto). Potete collegarvi subito al seguente link.

Da segnalare che non esistono colorazioni differenti rispetto a quelle indicate nel link che trovate inserito poco sopra.