Aspirapolvere senza fiili in offerta a 91 euro su AliExpress

Siete alla ricerca di una aspirapolvere senza fili in stile Dyson, ma avete un budget limitato? allora potete subito pensare di collegarvi ad AliExpress e pensare di mettere le mani sulla Laresar V7. Trattasi di un modello di ultima generazione, che raggiunge una potenza di aspirazione di 500W (circa 50.000 Pa), perfetto per tutti coloro che vogliono potenza e qualità, al minor prezzo.

Il prodotto di questi giorni è sicuramente un fiore all’occhiello per AliExpress, il suo design ricorda chiaramente quello di un Dyson, anche nella colorazione viola/oro. Sulla parte superiore è stato integrato un piccolo display LCD retroilliuminato (ma non touchscreen), sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato, tra cui la carica residua della batteria e l’effettiva potenza di aspirazione. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il suo corretto funzionamento, tra cui una base di ricarica da appendere direttamente al muro, e un paio di accessori che rendono il prodotto molto versatile e utilizzabile in molteplici ambienti.

La batteria offre una autonomia in linea con gli standard del settore, è facilmente removibile dal consumatore, per ricaricarla a parte, facilitando di molto la vita di tutti coloro che effettivamente non vogliono interrompere la pulizia, meventualmente sostituendola al volo.

AliExpress, lo sconto di oggi è da non perdere

La promozione di questi giorni è sicuramente una delle migliori di sempre, proprio perché il prodotto in oggetto parte da un listino di 300,71 euro, e scende di circa 210 euro, arrivando in questo modo a sostenere un investimento finale di soli 91 euro. Potete ordinarlo subito al seguente link.

Da notare a tutti gli effetti che la spedizione presso il vostro domicilio è completamente gratuita, viene effettuata dalla Germania, e prevede la consegna entro pochi giorni. La garanzia legale collegata è della durata di 2 anni, perfetta per coprire difetti di fabbrica e similari, ma non i danni che gli utenti potrebbero causare.