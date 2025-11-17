Redmi Pad Pro: il tablet Android che costa solo 160 euro su ALIEXPRESS

Disponibile sul mercato da Maggio 2024, Redmi Pad Pro è un tablet Android che punta moltissimo sul rapporto qualità/prezzo, cercando di convincere gli utenti con prestazioni al top, e un prezzo davvero di tutto rispetto. Nell’immenso panorama dei dispositivi di questo tipo, la promozione disponibile fino al 19 novembre su AliExpress è davvero da cogliere subito al volo, per godere di un risparmio più unico che raro.

Le sue dimensioni sono di 280 x 181,9 x 7,5 millimetri di spessore, con un peso che raggiunge i 571 grammi. La back cover è realizzata in metallo, con frontale in vetro (protezione Gorilla Glass 3) e frame in alluminio. Il display è un IPS LCD di ultima generazione, da 12,1 pollici, con risoluzione massima che si ferma a 1600 x 2560 pixel (249 ppi) e rapporto d’aspetto in 16:10. Le cornici sottili permettono di fruire di prestazioni comunque molto valide, anche grazie al processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (con processo produttivo a 4 nanometri), un octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, affiancato dalla presenza della GPU Adreno 710.

Il sistema operativo non poteva non essere Android, di base aggiornato alla versione 14, ma con possibilità di installare anche le successive, senza particolari limitazioni o vincoli da sottolineare. La configurazione di base prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che comunque sono espandibili con l’ausilio di una microSD). Il comparto fotografico è invece composto, nella parte posteriore, da un singolo sensore da 8 megapixel, che permette di registrare video in FullHD a 1080p e 30fps.

Redmi Pad Pro: la promozione su AliExpress

Lo sconto che AliExpress ha deciso di applicare in questi giorni è sicuramente alla portata di tutti: si parte da un listino di 486 euro, per scendere di circa 300 euro, e arrivare in questo omodo a sostenere un investimento corrispondente a 160,51 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

La spedizione viene effettuata dalla Francia con consegna a domicilio entro pochi giorni.