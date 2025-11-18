Windtre: super offerta per portare il vostro numero

Tutti gli utenti al giorno d’oggi sicuramente hanno bisogno di usufruire di una promozione telefonica poiché quest’ultima fa da punto di collegamento con la propria vita digitale poiché fornisce gigabyte di traffico dati per navigare quando si allontani da casa e di conseguenza svolgere tutte le attività di cui si ha bisogno senza nessun tipo di problema, ciò di fatto rende la promozione telefonica un elemento a dir poco imprescindibile nella routine digitale di ognuno di noi.

Allo stesso tempo, però, la medesima importanza lo rivendica anche il numero di telefono sul quale viene attivata la promozione, poiché quest’ultimo ormai è diventato parte integrante della nostra identità digitale, poiché tramite quest’ultimo possiamo ad esempio accedere alle nostre piattaforme ad elevata sicurezza dal momento che i metodi di accesso autenticati o gli autenticazioni a due fattori sfruttano per l’appunto il numero di telefono come verifica, di conseguenza per perdere il nostro numero può rappresentare un grosso problema dalla non semplice soluzione.

Ecco dunque che ogni utente insieme ad una promozione in grado di soddisfare le proprie esigenze deve anche avere la possibilità di mantenere il proprio numero ed ecco perché WINDTRE recentemente sul proprio sito ufficiale a lanciare un’offerta dedicata proprio a coloro che hanno questo tipo di necessità, scopiamo insieme di cose si tratta.

Portabilità per tutti

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 250 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di 7,99 € al mese con costo di attivazione completamente gratuito per coloro che per l’appunto effettuano la portabilità da un operatore virtuale presente all’interno di una lista di operatori supportati, la lista può essere facilmente consultata all’interno del sito ufficiale dedicato all’offerta in modo da poter verificare che l’operatore di provenienza sia incluso nella promo.

Una volta verificato questo requisito l’offerta può essere attivata comodamente online, effettuando la portabilità del numero.