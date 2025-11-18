Google Pixel

Era attesa da mesi, e finalmente è realtà: la nuova esperienza My Pixel è ufficialmente in rollout in Italia. Google ha iniziato la distribuzione della versione aggiornata dell’app, già disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone e Taiwan, e ora estesa a sei nuovi mercati tra cui Francia, Germania, India, Spagna, Canada e appunto l’Italia.

Parallelamente, debutta anche la sezione “I tuoi dispositivi” sul Google Store, un hub che permette di visualizzare e gestire tutti i prodotti Made by Google associati al proprio account. Si tratta di un passo importante per rendere l’esperienza Pixel più coerente e integrata, in linea con la direzione intrapresa da Mountain View con Android 16 e i recenti Pixel Drop.

My Pixel: la nuova esperienza completa sbarca in Italia

Con l’ultimo aggiornamento — identificato come versione 7.0.133.8280558609 — My Pixel non è più una semplice raccolta di consigli e suggerimenti, ma un centro operativo per tutto l’ecosistema Pixel. La navigazione è ora organizzata in quattro schede principali, ognuna con un ruolo ben definito:

Home : è la nuova bacheca dell’universo Pixel. Da qui si accede alle notizie sui Pixel Drop, ai consigli rapidi e ai link diretti alle nuove funzioni rilasciate da Google.

: è la nuova bacheca dell’universo Pixel. Da qui si accede alle notizie sui Pixel Drop, ai consigli rapidi e ai link diretti alle nuove funzioni rilasciate da Google. Suggerimenti : mantiene lo spirito dell’app “Consigli per Pixel”, ma in forma più interattiva. Raccoglie tutorial, guide e suggerimenti personalizzati per scoprire le funzioni del dispositivo.

: mantiene lo spirito dell’app “Consigli per Pixel”, ma in forma più interattiva. Raccoglie tutorial, guide e suggerimenti personalizzati per scoprire le funzioni del dispositivo. Assistenza : mostra in modo chiaro tutti i dispositivi Pixel associati al proprio account Google, con informazioni su garanzia, copertura, stato del dispositivo e collegamenti rapidi per contattare il supporto o avviare una riparazione.

: mostra in modo chiaro tutti i dispositivi Pixel associati al proprio account Google, con informazioni su garanzia, copertura, stato del dispositivo e collegamenti rapidi per contattare il supporto o avviare una riparazione. Store: una sezione integrata con il Google Store, che consente di esplorare i prodotti in vendita, acquistare accessori, controllare ordini e ottenere assistenza per gli acquisti direttamente dall’app.

L’interfaccia risulta molto più fluida e intuitiva, con un design aggiornato in pieno stile Material You e un’integrazione più stretta con i servizi Gemini AI, che forniscono assistenza intelligente in tempo reale.

Come ricevere la nuova versione di My Pixel

Il rollout è in corso lato server, quindi non è necessario scaricare una versione specifica dal Play Store: basta avere installata la release più recente e attendere l’attivazione da parte di Google.

Al momento, non tutti gli utenti vedono ancora la nuova organizzazione in quattro schede, ma la distribuzione è già attiva in Italia e dovrebbe completarsi entro pochi giorni. Chi vuole verificare la disponibilità può controllare la versione dell’app My Pixel direttamente nelle impostazioni del proprio smartphone o aggiornare manualmente tramite il Google Play Store.

La sezione “I tuoi dispositivi” arriva anche sul Google Store

In parallelo all’aggiornamento dell’app, Google porta anche in Italia la sezione “I tuoi dispositivi” sul Google Store, fino ad oggi disponibile solo in alcuni mercati esteri. Si tratta di uno spazio dedicato dove è possibile gestire tutti i prodotti Made by Google associati all’account, tra cui smartphone Pixel, Pixel Watch, Pixel Buds, Nest, Chromecast e altri dispositivi smart home.

All’interno della sezione è possibile:

visualizzare modello, colore, capacità e codice IMEI di ciascun dispositivo;

accedere a Trova il dispositivo, Avvia una riparazione o Contatta l’assistenza;

rimuovere prodotti non più in uso o aggiungerne di nuovi tramite numero di serie o codice IMEI.

La funzione replica parte delle informazioni già visibili nella scheda Assistenza dell’app My Pixel, ma offre un vantaggio pratico: tutta la gestione è accessibile anche da browser web, rendendo più semplice il monitoraggio dell’intero ecosistema da PC o tablet.