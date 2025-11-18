WindTre in difficoltà: problemi diffusi alla rete già dalle prime ore del mattino

La giornata non è iniziata nel migliore dei modi per gli utenti WindTre, che dalle 6:30 hanno iniziato a segnalare forti disservizi su tutto il territorio nazionale. Anche Very Mobile, che opera grazie alla stessa rete, è stata colpita dalle anomalie. Le segnalazioni registrate da Downdetector mostrano un’impennata improvvisa, con un picco raggiunto alle 08:05. In quel momento i report hanno toccato quota 375, contro una media abituale di appena 14.

Secondo i dati raccolti, i problemi non sono limitati a un’unica area geografica né a un solo tipo di connessione. Il 62% dei clienti WindTre segnala malfunzionamenti sulla rete mobile, mentre il 31% lamenta disservizi su quella fissa. Un ulteriore 7% afferma invece di non avere alcun tipo di servizio funzionante, un indicatore di quanto il guasto sia stato improvviso e incidente.

WindTre e Very Mobile: impatto nazionale e attesa di comunicazioni ufficiali

Analizzando l’andamento delle segnalazioni nelle 24 ore precedenti, il grafico mostra una situazione stabile fino alla mezzanotte, quando si nota un primo aumento che anticipa una crescita più brusca delle ore successive. La mappa aggiornata in tempo reale conferma che i disservizi WindTre sono distribuiti in modo irregolare ma coinvolgono tutti i principali centri urbani italiani.

Il down dell’ operatore è l’ennesimo episodio di instabilità che l’ azienda si trova a fronteggiare nell’ultimo periodo, anche se al momento non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale in merito alle possibili cause. La mancanza di dettagli non aiuta gli utenti, che continuano a segnalare difficoltà nel navigare, chiamare o utilizzare applicazioni che richiedono una connessione stabile.

Anche i clienti Very Mobile stanno vivendo gli stessi problemi. Non sorprende, considerando che l’operatore virtuale utilizza proprio la rete WindTre come infrastruttura. Di conseguenza, qualsiasi malfunzionamento nella rete principale si riflette direttamente anche sul servizio low-cost. Ad ogni modo, nonostante la gravità del picco iniziale, alcune persone stanno segnalando un miglioramento graduale nelle ore successive, anche se la situazione non sembra ancora pienamente rientrata. I casi precedenti mostrano che i tempi di ripristino possono variare a seconda della natura del guasto