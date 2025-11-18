Amazon SHOCK con lo sconto di oggi sul Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 è uno smartphone di fascia media, lanciato sul mercato nel corso del 2025, che vuole avvicinare il più possibile i consumatori a prestazioni più che valide, ma con la minima spesa. Il prezzo di vendita risulta essere fortemente ridotto, approfittando dell’ottima promozione lanciata da Amazon in questi giorni, in previsione dell’ormai imminente Black Friday.

Un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, per un prodotto che raggiunge solamente 179 grammi di peso, con dimensioni di 161,2 x 73,08 x 7,95 millimetri di spessore, e la resistenza agli agenti atmosferici. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, è un P-OLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, raggiunge una densità di 446 ppi, appoggiandosi alla protezione del Gorilla Glass 7i, con anche 16 milioni di colori e refresh rate a 120Hz. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, sempre con al suo fianco la GPU Mali-G615 MC2, con anche 12GB di RAM e tanta memoria interna (fortunatamente espandibile con l’ausilio di una microSD).

Amazon, che offerta oggi su questo Motorola Edge 60

Una spesa così bassa era da tanto tempo che non la vedevamo, il Motorola Edge 60 può essere vostro con un investimento finale di soli 219,80 euro, approfittando di una forte riduzione del 42% rispetto al suo valore originario di listino di 379 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Il sistema operativo di base è Android 15, anche se nasconde la possibilità di effettuare l’update alle versioni successive del medesimo OS. La batteria, componente da 5200mAh, è più che sufficiente per riuscire a godere di intere giornate di utilizzo dello stesso terminale, approfittando così anche di un’estetica davvero più unica che rara. La back cover, con questa finitura davvero piacevole al tatto, rappresenta sicuramente un plus non da poco, un tratto distintivo di un prodotto che sicuramente vuole differenziarsi dalla massa.