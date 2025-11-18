Valve: le microSD diventano il nuovo formato “cartridge” per i giochi

Nel settore hardware dedicato al gaming, Valve si prepara a introdurre una soluzione che mira a ridefinire il modo in cui i giocatori gestiscono la propria libreria digitale. La scelta di rendere le microSD un punto centrale dell’esperienza dei dispositivi futuri appare come un segnale dell’intenzione dell’azienda di semplificare l’accesso ai contenuti. Creando così un ambiente tecnologico più coerente. L’integrazione è stata annunciata per i prossimi Steam Machine e Steam Frame, attesi all’inizio del 2026. Secondo quanto riportato da The Verge, i nuovi dispositivi adotteranno lo stesso sistema operativo basato su Linux già presente sulla console portatili. Permettendo così un riconoscimento immediato delle schede di memoria utilizzate fino a oggi dagli utenti. L’aspetto più rilevante non riguarda però la continuità software, ma la possibilità di trattare le microSD come vere “cartridge” moderne. L’utente potrà estrarre la scheda dalla Steam Deck, inserirla in uno dei nuovi dispositivi e accedere direttamente ai giochi installati. Evitando download aggiuntivi o lunghi processi di sincronizzazione.

Novità in arrivo per il settore microSD di Valve

Se una microSD è già formattata per SteamOS, qualunque dispositivo dell’ecosistema può leggerla e renderla operativa in pochi istanti. Valve prevede che molti titoli saranno in grado di girare su tutte le piattaforme senza interventi ulteriori. Ciò anche se con differenze dovute alle variazioni hardware. La promessa è quella di ridurre al minimo le barriere tra portatile, desktop e, potenzialmente, ambienti VR, sfruttando il supporto fisico che finora aveva un ruolo marginale.

In un mercato caratterizzato da soluzioni proprietarie e continui cambi di formato, l’idea di un’infrastruttura condivisa fra più dispositivi potrebbe costituire un elemento distintivo. Guardando alla direzione intrapresa, Valve sembra voler proporre non solo nuovi prodotti, ma un modo diverso di concepire la portabilità e la continuità nel gaming. Aprendo così la strada a un futuro in cui la gestione dei contenuti risulta più fluida e immediata per tutti gli utenti.