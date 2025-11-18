WhatsApp: inserito avviso di sicurezza durante una videochiamata

l’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti gli utenti senza alcun dubbio é WhatsApp, La piattaforma è molto amata da tutti gli utenti poiché unisce una rapida accessibilità insieme a funzionalità davvero di primissimo livello, una serie di elementi che hanno contribuito a rendere l’applicazione davvero molto diffusa al punto da essere quella più presente su tutti gli smartphone del pianeta.

Questa dinamica purtroppo ha permesso lo sviluppo di un ulteriore elemento decisamente problematico, nello specifico da diverso tempo hanno esordito su WhatsApp le truffe online che mietono ogni mese davvero tantissime vittime, andando di fatto a svuotare il loro conto corrente o a rubare i dati sensibili da poter utilizzare in modo fraudolento.

Negli ultimi tempi, a restare particolare preoccupazione è stato il nuovo fenomeno di truffe che sfruttano le videochiamate disponibili su WhatsApp per rubare informazioni sensibili alle vittime tramite l’utilizzo della condivisione dello schermo, questo fenomeno si è diffuso talmente tanto al punto che WhatsApp ha deciso di prendere provvedimenti in merito, effettuando un piccolo cambiamento.

Un avviso prima di avviare la condivisione schermo

Adesso, quando utilizzate WhatsApp ed effettuate una video chiamata verso un numero non presente all’interno del vostro elenco contatti nel caso decidiate di attivare la condivisione dello schermo WhatsApp visualizzerà un piccolo avviso che vi inviterà a prestare maggiore attenzione e a non fidarvi delle persone che non conoscete, ovviamente si tratta di un tentativo da parte di WhatsApp di far venire il dubbio a chi sta cascando in pieno nella Truffa in modo magari da fargli pensare una volta in più a ciò che sta facendo.

Ovviamente si tratta di un cambiamento che non risolve il problema che va sicuramente combattuto ed è radicato alla base, sicuramente però magari può aiutare molte persone e non cascare in tranelli anche abbastanza banali.