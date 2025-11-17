Ad
Amazon REGALA uno sconto folle sul Monitor Lenovo: costa solo 89 euro

Solo 89 euro per l'acquisto di un monitor Lenovo di alto livello su Amazon.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Nuovi sconti anticipano il black Friday di Amazon e non coinvolgono solamente prodotti per tutti i giorni, difatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Monitor Lenovo pagandolo solamente 89 euro, un risparmio importante che apre le porte verso un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro.

Il consumatore che decide di avvicinarsi a questo prodotto deve prima conoscerne in modo dettagliato le specifiche tecniche, così da non restarne definitivamente deluso. Il pannello è da 27 pollici di diagonale, un IPS LCD che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel con bordi ultrasottili), nascondendo nel contempo anche alcune specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi dalla massa: un tempo di risposta di 4ms (abbastanza reattivo, non al livello dei monitor da gaming), un refresh rate 75Hz, e tanta tecnologia, come ad esempio il supporto a AMD FreeSync.

Nella parte posteriore si può trovare una buonissima connettività fisica, tra cui spicca la presenza dell’ormai onnipresente HDMI di ultima generazione, affiancata da una VGA che non fa mai male, soprattutto se avete a disposizione un dispositivo datato.

Amazon, la promozione sul Monitor Lenovo è da perdere la testa

La promozione che Amazon ha deciso di attivare direttamente sul monitor Lenovo vi farà perdere letteralmente la testa, per il semplice fatto che il consumatore si ritrova a non dover più pagare 129 euro per il suo acquisto, ma dovrà sostenere un investimento finale di soli 89,99 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Lenovo D27-45 Monitor - Display 27 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) - Raven Black - Esclusiva Amazon
    89,99 EUR Amazon Prime
    La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, con consegna entro pochi giorni presso il vostro domicilio, e soprattutto la garanzia legale della durata di 24 mesi, con la quale coprire ogni difetto di fabbrica.

