Amazon per la tua sicurezza: EZVIZ BC1C telecamera WiFi per te in PROMO

Su Amazon arriva un’innovazione che cambia il modo di proteggere la tua casa. La sicurezza non è mai stata così divertente e intuitiva. La telecamera EZVIZ BC1C trasforma qualsiasi angolo in un vero e proprio guardiano tecnologico. Non serve più preoccuparsi di falsi allarmi o installazioni complicate. Tutto è gestito in pochi click dall’app Amazon, direttamente sul tuo smartphone. L’esperienza di controllo remoto diventa un gioco semplice e immediato. Con la BC1C, puoi vedere chi bussa alla porta o cosa accade nel giardino anche di notte, grazie alla visione notturna a colori. E mentre i faretti illuminano la scena, tu puoi parlare ai visitatori con l’audio bidirezionale, tutto comodamente dal tuo telefono. Amazon ti porta una soluzione perfetta sia per chi vive in città sia in campagna, grazie alla resistenza agli agenti atmosferici e alla protezione IP66. Non serve più cablaggio complesso: la batteria ricaricabile da 7800 mAh e la compatibilità con il pannello solare EZVIZ rendono la BC1C completamente autonoma. La sicurezza diventa finalmente flessibile e senza compromessi, pronta a seguirti ovunque tu voglia proteggere ciò che ami.

Su Amazon, la EZVIZ BC1C è disponibile a 59,99 euro, una vera occasione per chi vuole sicurezza smart. La batteria ricaricabile da 7800 mAh garantisce fino a 210 giorni di autonomia, mentre il pannello solare opzionale mantiene la carica senza pensieri. La telecamera integra una memoria eMMC da 32 GB e supporta backup su EZVIZ CloudPlay. I sensori PIR e l’algoritmo di rilevamento umano riducono falsi allarmi e segnalano solo ciò che conta. I faretti e la sirena attivabili con rilevamento umano trasformano BC1C in un vero guardiano. Puoi anche registrare messaggi vocali personalizzati per saluti o dissuasione. Compatibile con Amazon Alexa, BC1C permette di visualizzare filmati in diretta e gestire la sicurezza con la voce. Non perdere questa opportunità: su Amazon la protezione della tua casa non è mai stata così smart e conveniente. Compra da qui su!