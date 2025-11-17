Poste Mobile: se i giga non vi bastano mai ecco l’offerta per voi

Al giorno d’oggi, poter usufruire di una promozione telefonica in grado di soddisfare le nostre esigenze e di vitale importanza poiché i nostri smartphone, quando siamo lontani da casa e dal Wi-Fi domestico ci consentono proprio tramite l’offerta di restare connessi con la nostra vita digitale, l’offerta telefonica serve proprio a questo dal momento che fornisce minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati proprio per poter svolgere le attività che desideriamo.

Ogni utente ovviamente ha bisogni diversi e attiva l’offerta che ritiene più adatta leggendo con attenzione i cataloghi disponibili qui in Italia, ovviamente ci sono utenti di vario genere e soprattutto c’è chi magari ha bisogno di davvero tanti gigabyte per navigare, oggi vogliamo venire incontro proprio a chi ha bisogno di navigare senza pensieri, proponendovi un’offerta lanciata da poste mobile, l’operatore italiano infatti ha reso disponibile una promozione dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di navigare, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Tantissimi gigabyte

L’offerta in questione offre a chiunque decide di attivarla ben 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 11,99 € al mese con un costo di attivazione che include anche il costo per la Sim fisica di 10 € e una prima ricarica da effettuare di 15 € dalla quale potrete scalare il prezzo della prima mensilità dell’offerta, se avete bisogno della connettività 5G l’offerta può essere evoluta con un supplemento di tre euro al mese.

La promozione può essere ovviamente attivata direttamente dal sito ufficiale di poste mobile che ovviamente si impegnerà a inviare la Sim fisica direttamente a casa vostra, in caso contrario potete attivare l’offerta anche presso uno sportello di poste italiane dal quale effettuare la procedura e ottenere immediatamente la vostra Sim, che ovviamente sarà attivata qualche giorno seguente, se siete interessati vi basta recarvi sul sito ufficiale per leggere le informazioni dettagliate dedicate all’offerta.