Mini PC a prezzo SEGRETO e esclusivo su AliExpress: ecco quanto costa

Una delle ultime promozioni disponibili su AliExpress riguarda un mini PC di ottima qualità, che oggi viene a costare molto meno di quanto effettivamente si sarebbe mai pensato, arrivando a un investimento finale di soli 140 euro sul valore finale di listino, che invece era più del doppio.

Il modello attualmente in sconto è stato commercializzato da MLLSE, azienda leader nel settore, precisamente parliamo di G2 Pro, un mini PC con processore Intel Twin Lake N150, variante relativamente economica che offre discrete prestazioni generali, e comunque supportata da una buona configurazione complessiva: 12GB di RAM LPDDR5 e anche 512GB di memoria interna su SSD. Queste sono facilmente migliorabili, in altre parole è possibile effettuare l’upgrade, con il successivo smontaggio della scocca e l’accesso alle componenti interne.

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Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, mentre in termini di connettività generale parliamo di bluetooth 5.0 e di WiFi 5 di ultima generazione, con possibilità di collegarsi anche dualband. Le sue dimensioni sono generalmente ridotte, se considerate che comunque parliamo di un prodotto 87 x 39 millimetri con peso di 200 grammi. Si tiene tranquillamente nel palmo di una mano, può essere posizionato addirittura in un marsupio o in una piccola borsa, per facilitare indubbiamente il trasporto ovunque desideriate.

AliExpress, ecco lo sconto che nessuno si aspettava

La spesa per l’acquisto di questo prodotto è decisamente inferiore alle aspettative, il suo listino iniziale di 463,91 euro viene fortemente ridotto fino a scendere a soli 136,95 euro, approfittando di un rapporto qualità/prezzo che assume tutta un’altra faccia in questi giorni. Premete qui per l’acquisto.

Se siete interessati, dovete sapere che in questo caso la spedizione avviene direttamente dalla Spagna, è prevista la consegna a domicilio entro pochi giorni, e senza dazi doganali da pagare, essendo comunque un prodotto che viene spedito dall’interno dell’Unione Europea. La garanzia è al solito della durata di 2 anni dalla ricezione.